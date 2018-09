El dólar subió 11 centavos pese a las ventas del Banco Central y se ubicó en $40,53

Pese a intervención del Banco Central en el mercado de cambios a través de ventas directas, el dólar ascendió 11 centavos este martes a $ 40,53 en bancos y agencias de la city porteña.

Se da en una jornada en la que el mercado estará atento al megavencimiento de Lebac que deberá afrontar la autoridad monetaria (anunció que renovará $ 150.000 millones de los $ 403.000 millones que vencen y de los cuales los inversores no bancarios poseen $ 300.000 millones).

En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa avanza 20 centavos a $ 39,73. En el inicio de la rueda, cuando la moneda estadounidense operó a $ 39,75, el BCRA intervino con ventas directas, según operadores. Sin embargo, a media sesión, el Central deja correr la cotización en el segmento mayorista.

En el mercado paralelo, el blue avanza 15 centavos a $ 40,50, y supera al oficial, en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" retrocedió ayer 27 centavos a $ 39,80.

"Por ahora la expectativa por una ampliación de préstamo del FMI o de adelantos de desembolsos minimiza riesgo de default, baja el riesgo país y mata la expansión monetaria que conlleva la licitación de Lebac", sostuvo el director de EcoGo, Federico Furiase. Y agregó que las tasas en 50% TNA, dólar spot y futuros "operan ligeramente al alza".

Cabe destacar que la entidad que preside Luis Caputo remarcó el viernes pasado que sigue adelante con el plan de eliminación gradual del stock de Lebac (que asciende a más de $ 594.000 millones), y anunció una nueva suba de encajes, entre otras medidas, en pos de contener la presión sobre el mercado cambiario a partir de los pesos que queden libres hoy en el sistema tras la licitación.

Asimismo, señaló que para las entidades bancarias "ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a un año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ)". El riesgo de la licitación de Lebac se vincula principalmente con la posibilidad de soltar pesos al mercado y que luego sean volcados al dólar, lo cual impulsaría la demanda ante una limitada oferta, cuyo mayor volumen es abastecido hasta el momento por ventas de reservas del Central.

Por otra parte, la licitación de letras del BCRA tendrá la particularidad de darse en medio de la incertidumbre en la city porteña en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en medio de una crisis de confianza del mundo inversor hacia la administración de Mauricio Macri.

De cara al duro "test" al que deberá someterse el Banco Central, el Ministerio de Hacienda convocó a una licitación de Letras de Tesoro Capitalizables en pesos, que se concretará el mañana.

Cabe recordar que ayer la autoridad monetaria salió a intervenir con ventas directas por u$s 301 millones durante toda la jornada e hizo retroceder al dólar, que cayó 11 centavos a $ 40,42 y cortó una racha de cinco subas en fila.

El impacto de la intervención del BCRA se sintió con fuerza en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 33 centavos a $ 39,53.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el lunes u$s 389 millones y terminaron debajo de los u$s 50.000 millones (en u$s 49.620 millones).

"Todo indica que hasta bien pasados los próximos días, la acción de las autoridades económicas tendrá por objetivo mantener acotada la evolución de los precios del dólar en la espera que el resultado de las negociaciones con el FMI contribuyan a despejar de incertidumbres financieras el corto plazo", destacó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En este punto cabe recordar que el organismo de crédito comunicó este lunes que "un equipo del FMI encabezado por Roberto Cardarelli ha mantenido reuniones productivas en Buenos Aires con funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central de Argentina". Agregó que "se están haciendo avances importantes" hacia el fortalecimiento del plan de política económica de la Argentina, respaldado por el Acuerdo Stand By con el FMI. "Estamos trabajando arduamente para concluir estas conversaciones a nivel técnico pronto y presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo del FMI", destacó el organismo.