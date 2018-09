Horóscopo del día martes 18 de septiembre del 2018

ARIES - PHoy podrías experimentar sentimientos fluctuantes en una relación personal. La configuración astral te hace enfrentarte a quienes en realidad son tus aliados. Podrías estar demasiado sensible o en plena paranoia preocupándote porque esa persona no te entiende de verdad. Trata de no obsesionarte ni de caer víctima del miedo. Si hablas con ella sobre tus preocupaciones, descubrirás que tus miedos eran producto del cansancio.

TAURO - Últimamente has estado atravesando una etapa de desafíos en la cual finalizaron varias de tus relaciones. Amigos que parecían cercanos quizás desaparecieron o se alejaron. La relación con tus padres y hermanos puede haber cambiado. Y quizás estés luchando para mantener el equilibrio con tu pareja, que significa mucho para ti. Con la energía astral en juego, podrías estar pensando en estas situaciones. Trata de no obsesionarte con ellas, porque el cambio es inevitable en toda relación.

GÉMINIS - Hoy no vayas demasiado lejos pidiendo disculpas o retrocediendo. En este momento te rodean egos muy fuertes y, si bien tu intención es pacificar, no deseas que se aprovechen de ti. Con la alineación astral en juego, te rodearán cuestiones relacionadas con el poder y la autoridad. Ten paciencia para entender las cosas que suceden. Podría haber cambios en el modo de manejarte con algunas personas.

CÁNCER - Dada la configuración planetaria de hoy, te encontrarás mirando de cerca la manera en que las personas se comportan a tu alrededor. Tienes muchas amistades a tu alrededor, pero algunas de ellas te piden mucha ayuda. Quizás sea el momento de dar un paso atrás y dejarlos asumir su parte del trabajo. Tú sólo deseas lo justo para cada uno, por lo tanto no te reprimas al no hacer escuchar tu propia opinión.

LEO - Hoy puede que descubras que te preocupan temas relacionados con el poder y la autoridad. Con la energía astral en funcionamiento, examinarás tu imagen profesional y tratarás de decidir cómo hacer mejoras. Si generalmente eres demasiado agresivo/a con las personas, decidirás suavizar tu tono un poco. Ese lado exaltado y enérgico te da una personalidad magnética, pero a veces las figuras autoritarias lo toman como una amenaza.

VIRGO - Con la configuración astral de hoy, examinarás la manera en que conoces a las personas. Tu lado tímido y sensible a veces te dificulta tener más energía. En el trabajo en estos momentos existen ciertos cambios que te inspirarán para que asumas un papel más activo. Confía en tus habilidades y en tus nervios para manejar las responsabilidades y la notoriedad que va en aumento. Eres capaz de muchas cosas mágicas, por lo tanto atrévete a llegar más lejos.

LIBRA - Según la orientación del día, hoy analizarás tu situación laboral. Generalmente eres un buen juez de las personas y un psicólogo natural. Hoy intentarás descubrir cómo ubicarte mejor en tu trabajo. Quizás intentes conseguir un aumento o promoción. ¡Hoy tendrás algunas premoniciones emocionante y prácticas, toma nota de las mismas!

ESCORPIO - En este momento quizás te sientas algo distante de tu pareja, o hayas tenido un enfrentamiento con tu familia. Ya no sientes comodidad porque has atravesado muchos cambios interiores confusos. Con la alineación astral de hoy, estos sentimientos de desconexión podrían volverse exagerados. Haz todo lo posible por restablecer la conexión con tus seres queridos, porque tu corazón necesita abrirse a un contacto más intenso.

SAGITARIO - Hoy es uno de esos días en los que deberás tener cuidado de no asustarte de tu propia sombra. Con la actual energía, hechos simples podrían desencadenar temores e inseguridades. No corres ningún peligro, como tampoco lo corre la relación con tus seres queridos. Pero si no tienes cuidado, podrías atraparte en medio de temores. No te obsesiones innecesariamente porque todo está bien.

CAPRICORNIO - Quizás sientas que últimamente has librado una batalla de voluntades con tu interés amoroso o pareja. Con la energía celestial en juego, estas diferencias podrían reforzarse y será todo un desafío encontrar puntos en común. Necesitas concentrarte en las cuestiones básicas, como por ejemplo cuánto se aman de verdad y desean que las cosas funcionen. Entonces podrás avanzar desde ahí hacia una resolución pacífica.

ACUARIO - A veces no manifiestas los sentimientos subyacentes en tus relaciones. Puedes ver cómo las tensiones van acumulándose, pero las ignoras hasta que ya es demasiado tarde. Con el aspecto de hoy, podrías tomar conciencia de algunas cuestiones incómodas o inquietantes en una relación que es preciso abordar. No evites la situación ni dejes todo para más adelante. Necesitas hablar sobre lo que está sucediendo para que puedan trabajar juntos en pos de las soluciones.

PISCIS - Tus últimas relaciones no han resultado fáciles. Te han puesto a prueba y desafiado de modos diferentes. Se pusieron en duda tu lealtad y afecto y a veces hasta tú abrigas dudas sobre tus sentimientos. Con la alineación planetaria de hoy, puedes encontrarte en medio de mayor confusión. No te preocupes. No siempre te sentirás en la oscuridad. Pronto llegarán las soluciones.