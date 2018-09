Centurión cruzó al periodista Arévalo por Twitter y lo tildó de "mala leche"

El partido que Racing le ganó a Lanús por 1 a 0 como visitante este domingo, seguramente no será de los más recordados por Ricardo Centurión, quien ingresó en el complemento y salió a los pocos minutos producto de una lesión que lo marginaría de las canchas por un par de semanas.

Tras el encuentro, el ex delantero de Boca protagonizó un duro cruce con el periodista de TyC Sports, Martín Arévalo, cansado de las constantes críticas recibidas por el reportero.

"Se nota cuando hablás de mí, en tu cara lo pobre gente que sos. Cuándo vamos a tomar un café, perrito. Las ganas que tenés de que me vaya mal", empezó el delantero para luego agregar: "Esteban Edul, estás en un hermoso lugar, te lo mereces". Esto último, fue en referencia a la cobertura de la Selección Argentina que realizó Edul en reemplazo de Arévalo.

La respuesta del periodista no se hizo esperar: "Ricardo querido, no tengo nada contra vos. A la gente le deseo el bien, como te lo deseo a vos. Ojalá te des cuenta de que sos joven y que haciendo algún replanteo podrías cumplir muchos sueños. No me molesta tu opinión sobre mí, porque jamás cruzaste una palabra conmigo. Abrazo", sentenció Arévalo.

