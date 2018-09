San Lorenzo perdió ante Godoy Cruz en la última jugada

En Mendoza, Godoy Cruz y San Lorenzo le pusieron fin al domingo futbolero con un partido que, en la previa, prometía mucho.

Sin embargo, no desplegaron fútbol de alto vuelo. El equipo de Claudio Biaggio sintió la ausencia de Nicolás Blandi. En su lugar estuvo Adolfo Gaich, pero no pudo cumplir con goles como en el seleccionado Sub 20 en el Torneo de L'Alcúdia.

Ninguno de los dos regaló nada ya que se cuidaban mucho y el conjunto dirigido por Diego Dabove terminó llevándose el triunfo gracias a un cabezazo goleador del ingresado Gabriel Avalos, tras un centro de Fabrizio Angileri.

De esta manera, el "Tomba" igualó a Boca en el tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que el "Ciclón" sigue sin ganar.