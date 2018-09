Malestar por falta de agua potable en una escuela ubicada en zona inhóspita

Un grupo de padres que envían a sus hijos a la Escuela N° 56 de la localidad de Punta del Agua, en el departamento Tinogasta, expresaron su malestar por la falta de agua potable desde hace varias semanas.

En el mismo establecimiento escolar funciona el Anexo 3 de la Escuela Secundaria Rural N° 25 y el jardín de infantes plurisala “Ositos Cariñosos” dependiente del JIN N° 35.

En diálogo con LA UNION, uno de los padres de niños que asiste al jardín comentó que hicieron los reclamos a las autoridades del establecimiento para que realicen las gestiones ante la empresa de Aguas de Catamarca y en el municipio, pero hasta la fecha no obtuvieron respuesta.

“No sabemos qué hacer para que nos den una solución, no tenemos nada de agua. Lo único que nos queda es sacar agua de un aljibe, pero no está en buenas condiciones por lo que vemos. El color del agua es chocolate y así, pienso que no podemos darle los chicos. Tampoco los niños del jardín pueden utilizar los baños. Necesitamos que nos den una respuesta”, manifestó una de las mamás.

Por otra parte, los padres de los alumnos no descartan dejar de enviar a los niños a la escuela hasta tanto no se les dé una solución de fondo. Aseguran que algunos chicos se enfermaron y estiman que una de las consecuencias podría ser por el consumo de agua que no está en buenas condiciones.

“Por ahora, lo que nos dicen es que se rompió una bomba, entonces están sacando agua del aljibe, pero es pura tierra y turbia. Nos preocupa las condiciones del agua porque no solo es peligroso para la salud de los niños, sino también de los maestros, que tienen que dar clases en esas condiciones”, se quejaron.

La supervisora negó la situación

Luego de la denuncia realizada por los padres, este medio habló con la supervisora de zona del Ministerio de Educación de la Provincia, Beatriz Martínez, quien negó que la situación sea tal como la aseguran los padres. Sin embargo, la funcionaria se comprometió a realizar una visita en el inicio de esta semana para evaluar la situación de establecimiento escolar.

“Me comuniqué personalmente con el director de la escuela (Enrique Carrizo) y me dijo que había un problema con la bomba de agua, pero que ya estaría casi solucionado”, afirmó.

La supervisora, en diálogo con LA UNION, confirmó que se compró una bomba de agua y estimó que entre mañana y el martes podría estar ya instalada y en funcionamiento. Además, explicó que los días que la bomba de agua no estaba en funcionamiento, la escuela se abasteció del aljibe y aseguró que el agua de este estaba en condiciones para el consumo.