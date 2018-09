Derrota de Los Hurones y Catamarca Rugby en la octava cita del Regional

Los Hurones no pudieron sostener su racha ganadora ante Carlos Paz, cayendo en condición de local por 39 a 36 en el marco de la octava fecha del Torneo Regional de Rugby, entre las uniones Andina y Cordobesa de Rugby.

La visita comenzó ganando, pero los “Negros” no se quedaron atrás y con tries de José Carrasco y Damián Zar pasaron al frente. Carlos Paz se recuperó sobre el final y pasó a ganar el primer tiempo con un try de Franco Narváez con la conversión de Rossi, para irse al descanso ganando por 14 a 10.

En la segunda parte, la visita continuó controlando el partido hasta que llegaron los descuentos de Elías Bogoya y Walter Barros con dos tries, con la conversión de José Carrasco en las dos oportunidades. Sin embargo , el local se descuidó y llegó al try a través de Agustín Rosales. Además, Rossi acertó un penal para ponerse 36 a 29. Faltando 3 minutos, Los Hurones apoyaron el try con su medio scrum Franco Fernández y la conversión de Carrasco, para así empatar el cotejo.

Ya en la jugada, los locales cometieron un penal frente a las H. El pateador de Carlos Paz RC, Franco Rossi, puso arriba en el marcador a la visita y se quedó con un partidazo como visitante por 39 a 36.

Por otro lado, el “Mirasol” perdió 43 a 14 como local ante San Martín de Villa María. Los puntos de los locales fueron tries de Juan Figueroa y Lucas Moreno. Las conversiones fueron de Carlos Silva.

Tabla de posiciones

1) Los Hurones 30; 2) Córdoba RC 30; 3) Carlos Paz 29; 4) San Martín 26; 5) Alta Gracia 18; 6) Catamarca RC 9; 7) Los Chelcos 7; 8) Social 1.