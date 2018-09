Los “Guerreros Valientes” cosecharon una gran victoria en el partido ante Los Teros

En el Penal de Miraflores, se vivió un partido de rugby vertiginoso y emotivo en cuanto al ritmo de juego y al saldo positivo que dejó el choque entre Los Awkas y Los Teros. En la oportunidad, los “Guerreros Valientes” consiguieron una gran victoria por 31 a 10 y es el cuarto partido ganado de nueve presentaciones desde que comenzó este proyecto. En la primera mitad, el partido se abrió con un try y conversión del centro Ortiz, con una gran corrida con los tres cuartos, que tuvieron una tarde acertada en el planteo de su juego. Luego, llegó el try de maul de Murúa y conversión del apertura Fernando Jalil. No tardó en llegar la respuesta de los forwards visitantes, que a pura potencia fueron ganando metros, para concretar su primer try. El partido comenzó a abrirse en cuanto a puntos y a jugar con patadas al fondo con la pared verde, que no paraba de tacklear, tanto fue así, que llegó el try del “Fiero” Carrizo, que desbordó un par de marcas y a pura velocidad, marcó los 5 puntos para cerrar la primera mitad. En el segundo tiempo, los albinegros salieron con todo a buscar el partido, generando mayor volumen de juego con muchas fases, para que, finalmente, llegaran a su segundo de try de su centro Cullíu de gran performance.

El partido se volvía poner a tiro, los Awkas retomaron la obtención de la pelota y, con una jugada de maul, llegaron al try de la mano de Hernández, que se desprendió de la formación y anotó en el in goal, faltando 15 minutos para que termine el partido. Por último, para cerrar el resultado, después de una jugada con muchos pases y apoyo, sentenció con un gran try de Galván.

El entrenador Lucas Taddeo dijo “agradecemos la visita del Club Los Teros y a todo el personal del servicio penitenciario. En cuanto al equipo, el grupo está consolidado, y un párrafo aparte para los 61 tackles que hoy metimos. Hoy tuvimos una gran demostración de disciplina y respeto”.