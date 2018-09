Abel Ayala: "Mi mamá biológica era mi hermana"

EL sábado por la noche, Abel Ayala impactó a todos los invitados del programa de Andy Kusnetzoff al contar su difícil historia que lo marcó a lo largo de toda su vida.

"Me crié con mis abuelos. A los 9 años me fui de mi casa y no volví más. Me fui a vivir a la calle", comenzó a decir en "Podemos Hablar". Rápidamente, el conductor indagó por qué tomó esa decisión tan pequeño, por lo que Abel contestó: "La verdad no sé, porque prácticamente vivía en la calle, no estaba en mi casa. Entonces, no hubo una transición concreta, yo iba y venía y un día no volví".

"¿Pero ahí tu abuela no te dijo que tu vieja era como tu hermana, algo así?", preguntó Andy.

"Lo que pasa que éramos muchos, muchos tíos, muchos primos, mucha gente, y no estaba claro el tema de las relaciones. En ese momento mi mamá biológica era mi hermana y mi abuela era mi mamá biológica. Era lo que ellos me decían, y yo creía eso. Después cuando me fui, cuando llegué al hogar, ahí me di cuenta que mi hermana era mi mamá", manifestó el actor.

