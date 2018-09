Cristina Kirchner y Aníbal Fernández, nuevamente juntos

Pasó más de un año hasta que Cristina Fernández de Kirchner y Aníbal Fernández volvieron a estar cara a cara. El ex jefe de Gabinete confió que evitaron hablar de las diferencias entre ambos y miraron "para adelante".

El objetivo está claro, las elecciones del año próximo. Evitó responder si la ex presidenta será candidata: "Alguna pregunta le hice y la respuesta que me dio me satisfizo", dijo.

"Estamos muy lejos, falta un año y los peronistas para definir eso necesitamos algo que nos frene, un alambrado o un paredón, y eso se va a producir en marzo", dijo Fernández en una entrevista con FM La Patriada.

El encuentro con Cristina Kirchner fue en el departamento de la ex mandataria en Recoleta: "Fue una reunión larga. Duró como una hora y media", confió el quilmeño, y citó al colombiano Gabriel García Márquez para intentar explicar el tono de su charla con la ex presidenta.

"Yo le decía que García Márquez, cuando habla en 'El amor de los tiempos de cólera', habla de cualquier pareja. Lo que dice es que las mujeres dicen que los problemas de pareja se resuelven con diálogo, y es exactamente al revés, dice el Gabo. Los problemas que se dialogan terminan en pleito con seguridad. Entonces dice que se sale haciendo confianza, olvidando y 'seguir pa lante'. Y así fue, no vamos a hablar para atrás, miremos para adelante y no hablar de las cosas que quizá no coincidimos", explicó.

Después de insistir con sus críticas al gobierno de Mauricio Macri, al que considera "una derecha corrupta impresentable", Fernández puso el foco en las elecciones de 2019 y consideró que Sergio Massa no participará de una posible interna del peronismo.

"A Massa no lo veo por una razón elemental, porque tiene su espacio propio. No lo veo a él cediendo el espacio que tiene. Además hecho a imagen y semejanza del gobierno. Quizás siempre esperó que el presidente, que no tiene ninguna luz, tropezara y por eso no me lo imagino que venga a competir dentro del peronismo", sentenció quien en 2015 perdió la elección por la gobernación bonaerense con María Eugenia Vidal.