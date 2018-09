Quebró una conocida agencia de viajes y hay unos 400 turistas varados en todo el mundo

"Hoy nos toca vivir una situación económica muy compleja que al nosotros haber cobrado la mayor parte de los viajes a un cambio que hoy es el doble nos afectó llevándonos a la quiebra", dice parte del comunicado de la agencia de turismo TN -la principal operadora de viajes mayorista de Córdoba y una de las más importantes del país- en el que le avisa a sus clientes que por la fuerte devaluación del peso de las últimas semanas se vio obligada a cerrar intempestivamente.

El mensaje fue publicado ayer en la web de la empresa y ya fue dado de baja. Lleva la firma de Alejandro Seisdedos, el dueño de la empresa, quien lamentó no poder cumplir con los compromisos adquiridos tanto con las agencias de turismo como con la gran cantidad de viajeros que por estas horas están varados en varios lugares del mundo. De acuerdo con medios de la provincia, se estima que son más de 400 pasajeros que están a la deriva tras el cierre de la compañía.

"TN se encuentra en el lugar menos deseado para todos, en una posición insostenible e imposible de resolver. Es el comunicado más difícil que he tenido que enviarle", continúa el mensaje de la empresa. "Va a haber muchísima gente afectada. Sé que voy a afectar muchas empresas también y es lo que más me duele afectar a alguien. Les pido perdón", dijo Seisdedos.

La operadora cuenta con sucursales en Río Cuarto y otras provincias como Tucumán y Entre Ríos. Se cree que hay otros 2.000 pasajeros damnificados, que debían salir en estos días. Realizaba salidas grupales de entre 30 y 50 personas de todo el país pero por la disparada del dólar y la grave situación del sector, le es imposible afrontar la cantidad de deudas que contrajo.

"La terrible realidad es que a partir del día de hoy hemos dejado de existir y tenemos que transmitírselos por este medio, además que las causas están bien detalladas por personas especializadas en el tema, y serán adjuntas para que todos estén al tanto por medio de un documento oficial, legal, presentado ante el personal de la justicia correspondiente", precisó el propietario. "Perdón porque confiaron en mí y los defraudé, pero tengan la total seguridad que no fue intencional. Puse toda mi fuerza y mi capital hasta último momento para responder a esto", añadió.

En el mensaje, Seisdedos le agregó una cuota de dramatismo y enfatizó en que se va a hacer cargo con lo que esté a su alcance. "Lamentablemente, no me quedó absolutamente nada. No sé cómo seguiré viviendo, pero eso es lo de menos. Lo peor es la gente que confió en nosotros y la estoy perjudicando. Gracias por los momentos vividos y perdón por esto. Lo di todo. No tengo cómo seguir", remarcó.

Desde la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes dieron algunas recomendaciones a aquellos que están en el exterior, ya que los que aún no viajaron, no podrán hacerlo. En diálogo con el canal Doce Tv, la vicepresidenta del ente, Patricia de la Colina, dijo que "algunos podrán concluir, otros quedarán a mitad de camino porque los hoteles no están pagos y tendrán que recurrir a una Embajada para ver cómo los pueden ayudar".

En cuanto a las agencias de viaje, estas se encargarán de ubicar a los pasajeros y con los familiares. También dejarán mensajes en el hotel para que se pongan en contacto de manera inmediata y así evitar sorpresas.

Son muchos los afectados, como el caso de un contingente de 80 personas oriundas de Córdoba que debía partir rumbo a Turquía y que no lo pudo hacer luego del comunicado. Permanecen sin novedades, en un hotel de Capital Federal.

Pedro, el guía turístico de ese grupo de viajante, en diálogo con Cadena 3, dio cuenta de la incertidumbre con la que viven. "Me comunicaron que la empresa ha quebrado, que ha sido intervenida judicialmente, y que al no poder realizar los pagos a los prestadores de servicio en Turquía y Grecia, no tenía ningún sentido que viajemos", explicó.

Inclusive, hay compañeros que han quedado atrapados en China, México, Turquía, Italia, en diferentes países donde los prestadores, al no tener cobro, les van suspendiendo los servicios", agregó. Hasta ahora, no se sabe qué va a pasar tampoco con los empleados de TN.

"Muchos de sus pasajeros estaban a punto de iniciar un viaje. A la vez, quizás un sueño, pero también era el sueño de muchas personas que confiaron en nosotros y apostaron a TN para volver a disfrutar de nuestros servicios en su tiempo libre, en sus vacaciones. Muchos de sus pasajeros están ahora en destino y no van a tener ningún problema, regresarán a su casa", finalizó Seisdedos.