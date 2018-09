Horóscopo del día 15 de Septiembre del 2018

ARIES - empezará el mes con muy buenas expectativas profesionales, por lo que habrá un buen ambiente en el trabajo que permitirá fluir las tareas con mayor rapidez, por lo que Aries encontrará una buena estrategia para producir nuevas propuestas que le darán el éxito por el que se está esforzando. Hoy será un día en el cual, aunque no tenga planes, será conveniente que Aries quede con los amigos, le vendrá bien para revitalizar su espíritu y buen humor. La conjunción de los astros influenciará para que este periodo del 2018 surja el amor para Aries, por lo que no faltarán este mes las sonrisas y nuevas ilusiones, tanto si tiene o no pareja, por ello disfrutará con plenitud fortalecerá más su relación. A pesar de tener buena salud los nacidos bajo este signo del Zodiaco deberá cuidar más su alimentación y practicar deporte.

TAURO - estará en una etapa en la que le gustaría cambiar de trabajo, de responsabilidades, experimentar y renovarse a nivel profesional, pero deberá considerar que este mes no es el mejor momento para que Tauro provoque ciertas alteraciones en su carrera ya que se avecina un reto que le dará a la posibilidad de explorar nuevos horizontes en los que se beneficiará a laboral y económicamente. Será fundamental que hoy los nacidos bajo este signo del Zodiaco sean prudentes ante un acontecimiento que surgirá hoy y que podría provocar una situación inestable en el entorno personal de Tauro. Bajo la oscilación de los astros, el segundo periodo de septiembre será un periodo muy ajotado para Tauro en el amor, ya que habrá nuevas ilusiones que alguien provocará al sentirse atraídos pro una actitud seductora, si tiene pareja, harán un viaje que permitirá a Tauro dar un paso importante a su relación. Desconectará hoy de todas las tensiones acumuladas, de esta manera Tauro equilibrará su salud.

GÉMINIS - Habrá ciertos asuntos en el trabajo que Géminis deberá resolver antes de acabar septiembre, ya que serán asuntos relacionados con documentos o dinero que será conveniente tener al día, sobre todo ahora que Géminis está por emprender en una nueva propuesta. En el terreno personal, será importante que los nacidos bajo este signo del Zodiaco tengan sus ideas muy claras, aunque podría dar la impresión de ingenuidad o falta de conocimiento, Géminis deberá dar sus pasos con determinación. En el amor, encontrará en los siguientes días del mes algún comportamiento raro de alguien cercano, por lo que deberá hablar para aclarar la situación sobre todo si hubo un acercamiento sentimental, si tiene pareja, la oscilación de los astros influirá en el momento en que Géminis se plantará hacia dónde va su relación. Tendrá buena salud pero Géminis deberá evitar los excesos, en especial hoy.

CÁNCER - Ciertas experiencias que Cáncer ha vivido le harán interesarse sobre ciertas novedades que le abrirán importantes oportunidades profesionales a partir del segundo periodo de septiembre, pro ello las estrategias de Cáncer le harán explorar y descubrir campos en el trabajo que hasta ahora le parecería poco atractivos, pero eso habrá cambiado. A nivel personal, hoy será un día en el cual la imaginación permitirá que los nacidos bajo este signo del Zodiaco dejen el aburrimiento a un lado y disfruten con la familia directa y política o amigos. La conjunción de los astros potenciará hoy el lado más sensible de Cáncer, por lo que se mostrará más cariñoso con su pareja, aunque no deberá abusar esta etapa sentimental, si está soltero, Cáncer vivirá su mejor momento con las relaciones afectivas, tanto que tendrá este mes un tórrido romance. A pesar de haber descansado en sus vacaciones y gozar de buena salud durante el mes de septiembre Cáncer deberá aprender a relajarse.

LEO - Deberá alejar aquellos pensamientos derrotistas que no permitirán a Leo avanzar en el trabajo, en especial en este periodo del mes tan importante en el cual está por iniciar un reto que aportará una nueva etapa profesional, por ello será conveniente que Leo sea más determinante en sus decisiones para emprender estos proyectos de los cuales necesitarán de todo su esfuerzo y dedicación. A pesar de que el otoño se esté acercando, el espíritu aventurero de los nacidos bajo este signo del Zodiaco le llevará a explorar terrenos boscosos que disfrutará con los amigos. En el amor, su pareja estará hoy más cordial de lo normal, lo que hará sentir a Leo con mucha alegría, pero no baje la guardia que podría querer algo, si está soltero, pasará mucho tiempo con alguien de quien Leo podría estarse enamorando, la oscilación de los astros augura una buena relación si ambos muestran su interés sentimental. En el mes de septiembre Leo deberá marcar sus espacios de ocio y descanso, su salud de lo agradecerá.

VIRGO - Estará en la espera de una respuesta relacionada con el trabajo, un cambio laboral o de destino será lo que necesite Virgo para progresar a nivel profesional, por lo que será conveniente tener paciencia porque las buenas noticias llegarán antes de que termine el mes. Una actitud positiva hará que los nacidos bajo este signo del Zodiaco disfruten hoy de un día con amigos y familia, una jornada para renovar su espíritu que la rutina podría estar apagando. Las siguientes semanas de septiembre, será importante que Virgo no actúe de manera impulsiva en temas del amor, porque podría ser perjudicial para la relación de pareja o conquista, será ideal mostrar un poco de sutileza para que la oscilación de los astros incite la pasión con su pareja, y si está soltero, Virgo podría estar enamorándose sin planearlo. Este mes estará muy vital lleno de optimismo, por lo que estará de buen humor, esto se verá reflejado en el buen estado de salud de Virgo.

LIBRA - Habrá un problema de agenda que no permitirá a Libra realizar alguna actividad laboral que requerirá de papeleo administrativo, a pesar de ello será importante que Libra actúe con rapidez, pero sin afectar los intereses de laborales que se han trabajado hasta ahora, para no perder más tiempo. Hoy será un día en el cual los nacidos bajo este signo del Zodiaco tendrán planes con los amigos que despertarán su lado aventurero, por lo que no rechazará aquellos cambios improvisados que le aportarán a Libra grandes experiencias. La influencia de los astros durante el mes de septiembre rondará cerca de Libra para incentivar el amor, por ello será primordial dejarse llevar y dejar a un lado el orgullo, tanto si tienen o no pareja. A pesar de gozar de buena salud, Libra preferirá la tranquilidad y el descanso y poco esfuerzo físico, será conveniente, pero sin abusar, el movimiento será ideal para fortalecer el organismo.

ESCORPIO - Se sentirá hoy una persona muy activa y motivado, esta actitud será ideal en el trabajo para empezar a establecer nuevas expectativas que permitirán a Escorpio ser más productivos en su terreno profesional y vencer cualquier reto que se presente. A pesar de no estar pasando un buen momento en su vida, los nacidos bajo este signo del Zodiaco conseguirán grandes avances a nivel personal si mantiene una actitud perseverante. Este mes Escorpio tendrá un periodo inestable con su estado emocional, aunque tratará de resolver algunos malentendidos con su pareja la relación podría no será la misma, si está soltero, la influencia de los astros estará hoy muy presente en el amor, por ello Escorpio se sentirá atraído por alguien que está conociendo. Escorpio gozará de buena salud durante el me de septiembre.

SAGITARIO - Será conveniente que Sagitario mire por sus propios intereses profesionales sin que nadie influya en sus decisiones, no deberá fiarse y seguir sus convicciones, sobre todo si tiene que ver con negocios o dinero que Sagitario deberá invertir este mes en el trabajo con una nueva etapa que está por iniciar. Hoy llegará cierta información que permitirá a los nacidos bajo este signo del Zodiaco tomar drásticas decisiones que afecten su entorno personal, aunque a veces es mejor no saber, la curiosidad de Sagitario le llevará a indagar hasta el fondo. Si Sagitario presta atención a su entorno podría descubrir que alguien cercano trata de conquistarle, por lo que podría vivir nuevas ilusiones si Sagitario se deja llevar por los sentimientos sin miedo a enamorarse, en especial porque el movimiento de los astros hará que surja el amor. Sagitario tendrá hoy mucha energía y acabará agotado pasando factura a su salud, el descanso será ideal para reponer fuerzas.

CAPRICORNIO - Estará en un proceso de adaptación al presentarse una oportunidad de iniciar en un nuevo lugar o responsabilidad en el trabajo, quizá por eso Capricornio esté este mes un poco agobiado por esas novedades que supondrán un reto que le aportará experiencia en sus responsabilidades profesionales por lo que será primordial que Capricornio domine la situación con confianza. Quedar con los amigos o improvisar algún plan de última hora será lo que renueve el espíritu de los nacidos bajo este signo del Zodiaco, por lo que no deberá desaprovechar, aunque la pereza se apodere este fin de semana. Habrá ciertos comportamientos cercanos que resultarán extraños para Capricornio, no deberá hacer caso porque se estará perdiendo la influencia que envían los astros en el amor, por ello tanto si tiene o no pareja Capricornio deberá actuar con pericia y dejarse llevar por sus sentimientos. Será conveniente que Capricornio deje el sedentarismo y empiece a practicar algún deporte, le dará energía a su estado de salud.

ACUARIO - Habrá muchos proyectos nuevos sobre la mesa que podrá empezar a moverse a partir de la segunda quincena del mes, por lo que Acuario deberá aprovechar esta etapa para emprender hacia horizontes que quiera explorar en el trabajo, a pesar de tener mayores responsabilidades, Acuario no deberá perder detalle porque hay mucho en juego tanto profesional como económico. El buen humor de Acuario estará hoy muy presente, por lo que estará motivado para disfrutar de sus aficiones esas que pocas veces tiene la oportunidad de practicar. En el amor, la conjunción de los astros incitará un encuentro casual con alguien con quien los nacidos bajo este signo del Zodiaco tendrán una gran conexión y atracción, si tiene pareja será un periodo en el cual gozará de su relación. Acuario estará motivado y con mucha vitalidad por lo que tendrá muy buena salud este mes.

PISCIS - Hoy se potenciará la creatividad de Piscis, por lo que deberá centrarse en el trabajo para no dejar pasar ese momento de inspiración que le llevarán a crear grandes propuestas con un perfil muy adecuado a los intereses profesionales de Piscis, esto le dará cierta experiencia que vendrá con éxito. Los nacidos bajo este signo del Zodiaco tendrán un periodo muy activo a nivel social que le abrirá muchas posibilidades de adentrarse a nuevas aventuras, será una época que si se deja llevar disfrutará de la vida. En el amor, la confianza en uno mismo será fundamental para conquistar a esa persona de quien Piscis se ha enamorado sin planearlo, pero deberá tener cuidado en no parecer prepotente porque se acabará alejando, si tiene pareja, el mal humor de las próximas semanas del mes harán que Piscis muestre desinterés en su relación, será idóneo que cambie de actitud antes de provocar un conflicto innecesario. Los astros auguran para Piscis que este mes será de buena salud.