Padres preocupados por el caso de una menor internada por patología bacteriana aguda

Ayer, se viralizaron varios audios de padres que manifestaron su preocupación por los casos de niños internados por patología bacteriana aguda, lo que provocó que el director del Hospital de Niños “Eva Perón”, Miguel Morandini, saliera a aclarar a la población sobre el cuadro de situación en Catamarca. A esto se suma la alerta por los casos fatales registrados en otras provincias a causa de la bacteria streptococcus pyogenes.

Morandini confirmó que el martes por la noche ingresó al nosocomio una niña de 11 años, quien concurre al Instituto Enrique Hood, con un cuadro grave de dificultad respiratoria. Y señaló que se realizaron placas que confirmaron que presentaba neumonía en ambos pulmones.

En la edición anterior LA UNION informó sobre el incremento de la cantidad de consultas efectuadas por la enfermedad invasiva bacteriana en las guardias tanto del Hospital como de los CAPS. En tanto, desde la cartera sanitaria emitieron un comunicado para “transmite tranquilidad a la población, ya que no hay notificación de casos en Catamarca, ni en las provincias vecinas”.

Respecto al estado de salud de la niña que se encuentra internada, Morandini dijo que la menor se encuentra con pronóstico reservado, asistencia respiratoria mecánica y que esperan los resultados de los cultivos.

El funcionario indicó que se investiga qué tipo de bacteria es la causante de la enfermedad.

Para llevar tranquilidad, el director del Hospital de Niños aclaró que si bien se trata de una enfermedad que puede haberse provocado por una bacteria, aún no se confirmó que se trate de la streptococcus pyogenes. Y solicitó prudencia a la población.

“Pido a las personas que no se alarmen, sé que es difícil pero hay que tener en cuenta que no se trata de una epidemia ni un brote. Son graves los cuadros bacterianos pero los contagios son directos. No podemos poner nombre y apellido a la bacteria que causa esta patología. A la niña se le instauró un tratamiento para neumonía bacterial”, afirmó.

Por su parte, la apoderada legal del Instituto Hood, envió a los padres de los alumnos un mensaje informando la situación de la pequeña y dijo que se actuará de acuerdo las recomendaciones de cartera de Salud.

¿Qué es la bacteria streptococcus pyogenes?

La bacteria produce faringitis infecciosa (anginas), enfermedades con manifestación cutánea como la escarlatina, pero también reuma infeccioso y afecciones en el tejido cardíaco.

Por lo que se debe estar atentos a los síntomas:

• Aparición de fuerte dolor de garganta o síntomas similares a la faringitis

• Fiebre con altas temperaturas

• Lesiones en la piel

Si se detectan estos síntomas, consultar con un médico, quien puede ordenar un hisopado para determinar si hay infección de streptococcus pyogenes.

Prevención

Para prevenir el contagio, conviene tomar las mismas precauciones que para la gripe:

• Lavarse las manos con frecuencia y mantenerlas desinfectadas.

La dolencia, que afecta sobre todo a niños de entre cinco meses y siete años, tiene síntomas similares a los de la faringitis, aunque si invade la sangre tiene una alta mortalidad. Esto es porque la bacteria puede producir un shock séptico y neumonía con derrame y hasta neumonía necrotizante.