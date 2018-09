El Colegio Enrique Hood organiza carrera solidaria

Con grandes expectativas el atletismo local ya palpita la carrera Solidaria Hood Corre -2, que hará disputar este Colegio Privado bajo la coordinación de Nivel Inicial, a cargo Daniela Diamante y un importante grupo de trabajo capitaneado por Maxi Agüero. Esta carrera se llevará a cabo mañana a partir de las 13:00 en el Portal de la Ciudad, lugar desde el cual será la largada y llegada.

Solidaria

Los 10km - Hood Corre -2, serán nuevamente solidarios con la FOCA, entidad sin fines de lucro, que brinda asistencia a miles de niños, jóvenes y adultos que padecen afecciones oncológicas, y con personas que dedican su tiempo en forma voluntaria y gratuita al servicio de la comunidad.

Las autoridades de FOCA serán las encargadas de recibir el aporte de cada uno de los participantes; a cambio de ello, los corredores recibirán una remera de calidad deportiva para tomar parte en la carrera, las mismas para los 800 primeros inscriptos.

En la oportunidad podrán tomar parte todas las categorías federadas y libres, en las distancias establecidas para cada uno de ellos. En la distancia larga lo harán desde juveniles a 59 años.

En la corta, mayores de 60 años, Menores, Especiales y promocionales A Y B.

En la oportunidad, se premiará por la mejor ubicación la clasificación general. Tanto en Damas como en Caballeros. Como siempre, los marchadores serán los encargados de abrir las compuertas a la adrenalina y la emoción de la jornada con distancias de 5, 3 y 2 km.

La carrera que será puntuable para el campeonato anual de la especialidad, dará diez puntos a todos los atletas participantes en cada una de sus categorías, premiando el esfuerzo y compromiso a la solidaridad. Los escolares tomarán parte en los grupos de 12 y 13 años -Sub 14; 14 y 15 años Sub 16 y 16 - 17 años en Sub 18; serán reconocidos los tres primeros de cada grupo.