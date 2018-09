El abogado de los hermanos Ponce confirmó que no apelarán

Fernando Contreras, el abogado defensor admitió: “No apelaremos al fallo, dejamos a criterio del tribunal, no deja de ser un hecho grave donde una persona perdió la vida, tomando en cuenta un montón de circunstancias, no es un caso de justicia por mano propia o venganza, sino un fallo en el cual habiendo sido víctima de un delito, ellos cometieron otro”.

Además, manifestó que los hermanos están tranquilos, por la forma de que el llevo el caso, y dijo que venían preparados para empezar a cumplir la pena inmediatamente para que el tiempo de espera sea menos.

Por último, el abogado opinó respecto a los dichos de un funcionario, remarcando que haría lo mismo que hicieron los hermanos Ponce por la ola de inseguridad que sufre la provincia: “No deja de ser una expresión quizás poco feliz, pero no por ello uno está exento de que no pase a nosotros, no sabemos cómo vamos a reaccionar en esa situación” expresó.