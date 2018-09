Vecinos de FME defienden La Callecita

A través de un comunicado vecinos de FME se expresaron su postura respecto al polémico proyecto mediante el cual propone unificar con un solo nombre la ruta 41 desde San Antonio hasta la Carrera, tramo de Piedra Blanca actualmente conocido como “La Callecita” y que pasaría a llamarse avenida Manuel Belgrano.

Dicho proyecto despertó el malestar de los vecinos que sentaron postura mediante un documento: “¿Qué es La Callecita? Muchas veces me lo pregunté y siempre obtuve la misma repuesta. Esa calle “cortita”, incomparable, bella, que va desde la entrada a Piedra Blanca hasta el Callejón Hondo es y debe ser patrimonio cultural, social e histórico de nuestro pueblo, Piedra Blanca. Quizá para quienes no han nacido en Piedra Blanca, La Callecita sea un sendero, una callejuela, una ruta o una ilusión”, manifestaron.

Al tiempo que señalaron “Quizás se mezclan los sentimientos y no se pueda definir el terruño con lo foráneo. Para nosotros, los que tenemos una historia de familia, de raíces profundas, hundidas en la simiente de Piedra Blanca, los sentimientos no tienen dudas, no tienen ni por un instante, la locura, la infidelidad de pensar que nuestra historia no está a cada paso, en cada gramo de arena que ahora vuela por la cinta asfáltica, en cada sueño, en cada quimera de los piedrablanqueños. Estimo que no hace falta decir que a La Callecita la transitó el hombre más importante que pariera el suelo catamarqueño, que a lo largo de su trayecto hay historias de hombres, mujeres, instituciones que se forjaron caminando La Callecita. La Callecita debe ser La Callecita, sin más ni menos, simplemente La Callecita. Dios mediante, algunos intentos por borrar nuestra historia, por desconocer nuestros hitos fundacionales no tendrán éxito y los piedrablanqueños seguiremos orgullosos de nuestros orígenes y de nuestra Callecita”, versa el escrito firmado por Nicolás Ontivero.