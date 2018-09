Padres de jardín de infantes cortaron una avenida por la falta de ordenanza

Un grupo de padres de los niños que asisten al Jardín de Infantes Nuclearizado (JIN) Nº 12 cortaron ayer la calle en reclamo por la falta de ordenanza.

Los padres explicaron que realizaron los reclamos correspondientes a los directivos de la institución pero hasta la fecha, no hubo una respuesta. Por tal motivo, decidieron manifestarse y cortar la avenida Presidente Castillo, a metros de la plaza de La Chacarita, donde funciona el JIN.

“El jardín no cuenta con ordenanza desde hace tres años, cuando se jubiló la última persona. Los directivos nos habían dado un plazo de una semana para solucionar el problema y ese plazo ya se cumplió. Desde la dirección avisan que no hay presupuesto, y no encontramos respuestas para una solución”, manifestó una de las madres.

Durante la protesta, los padres comentaron que están cansados de esta situación. Afirmaron que los primeros días que se inició el conflicto ellos realizaron la limpieza del jardín, y dejaron de hacerlo por varios motivos. Por un lado, la falta de tiempo porque algunos padres trabajan o tienen niños pequeños que cuidar, y por otro lado, no cuentan con los elementos necesarios para realizar le aseo del lugar.

Por otra parte, advirtieron que los chicos no volverán más a las actividades hasta que la institución cuente con un ordenanza, para mantener la higiene del establecimiento.

Aclaran que el problema radica en el turno mañana, porque el turno tarde cuenta con el personal de maestranza designado.

“Los padres estamos cansados, por eso, ahora somos menos. Otros papás, ya empezaron a buscar vacantes en otras instituciones”, expresaron finalmente.