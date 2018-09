Laurita Fernández confirmó su romance con Nicolás Cabré: "No esperaba sentirme de esta manera"

Luego de que Ángel de Brito anunciara en pleno vivo del Bailando que Laura Fernández estaba iniciando una relación con Nicolás Cabré, quien fuera su compañero de la obra Sugar, la conductora y actriz confirmó el romance en su programa radial.

Este martes, De Brito contó en pleno vivo del Bailando que Laurita y Cabré están viviendo un incipiente romance.

Cuando Marcelo Tinelli le preguntó si confirmaba el romance, ella se limitó a decir: “Estoy muy bien“, sin desmentir la información del periodista.

Este miércoles, Laura aprovechó el aire de su programa radial en Vale 97.5 para confirmar la relación con su ex compañero en la obra Sugar.

“Me imaginé negada por mucho tiempo y no me esperaba hoy sentirme bien”, arrancó diciendo Laurita.

Embelesada con el eterno galán, siguió: “No esperaba sentirme de esta manera, no busqué nada. Mi plan era completamente diferente y hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar”.

“Me siento muy bien, no lo esperaba. Se dio de encontrar quien me haga sentir bien y yo hacer sentir bien a otro“, manifestó la ex de Federico Bal.

A la salida de la radio, consultada por la cámara de Intrusos, la integrante del jurado del Bailando 2018 dijo: “No quiero dar datos precisos. Me siento muy bien y ya. Lo único que conté fue que la relación empezó después de que terminamos de trabajar“, dijo, refiriéndose a que Cabré se bajó de Sugar para meterse de lleno en “Mi Hermano es un Clon”, la nueva ficción de El Trece.

A pesar de la baja del actor de la obra, Laura dejó en claro que “Sigue habiendo Sugar en mi vida”.

Cuando le preguntaron si ya lo llamaba “novio” a Cabré, dijo: “Yo estoy muy bien”.