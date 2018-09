Murió un nene en Río Negro y ya son seis las víctimas de la bacteria estreptococo

Subió a seis el número de víctimas fatales en el país a causa de la bacteria estreptococo. Un nene de 20 meses murió el 3 se septiembre en la ciudad rionegrina de Viedma, según confirmó Mercedes Ibero, secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud provincial. La funcionaria dijo a TN que murió a las 48 horas de haber ingresado al centro de salud.

"Cuando llegó al Hospital de Viedma no tenía más que un cuadro respiratorio, lo derivaron urgente a la ciudad de Roca donde había una terapia intensiva y murió", dijo. Y agregó que el nene sufrió una coinfección con un cuadro viral previo.

Por su parte el secretario de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro, Alfredo Muruaga, remarcó que no hay una epidemia y dijo que las muertes están dentro de las estadísticas anuales y que se trata de la misma bacteria que provoca las anginas que, en la transición entre el invierno y la primavera, “se pone más agresiva”. “No se debe generar alarma cuando no existe. No es una enfermedad pestilente. Se puede contagiar a través de la saliva, el contacto con las manos o un estornudo. Es tratable y la cuestión es acudir a un médico y no a la automedicación”, indicó según reprodujo el sitio ADN Río Negro.

Este miércoles también se confirmó la muerte de un adulto en Pergamino por la bacteria Streptococcus pyogene -o estreptococo-; además de dos casos que se registraron en la ciudad de Buenos Aires, uno en Rosario y otro en Misiones.

Tras la alerta epidemiológica que emitió el Gobierno de la Ciudad, el jefe de Infectología del Hospital Gutiérrez, Eduardo López, buscó llevar calma a la población y aclaró que “no hay un brote y no hay vacuna que lo prevenga”. Por eso, remarcó la importancia de detectar los síntomas y llevar a tiempo a los chicos al médico.

Los síntomas son dolor de garganta, con fiebre alta y molestia para tragar o lesiones en la piel en forma de granitos o pequeñas lastimaduras. “Las lesiones pueden parecer benignas, pero hay que controlarlas sobretodo cuando molestan o duelen. Esta bacteria tratada precozmente con antibiótico evoluciona perfectamente y la mortalidad es bajísima. Fueron casos son excepcionales", agregó el médico.

Según explicó se trata de la misma bacteria que produce la enfermedad de la escarlatina que, cuando pasa a sangre e impacta en otros órganos, da la forma de enfermedad invasiva que es grave y fallecen del 20% al 30% de los infectados. Sin embargo, insistió en que los cuadros que pasan a sangre son excepcionales y suelen ocurrir en pacientes con infecciones previas por varicela o que reciben alguna droga inmunosupresora. El jefe de Infectología del Hospital Gutiérrez señaló además que se contagia por vía aérea o por lesiones de piel cuando uno se rasca, por ejemplo.