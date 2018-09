Padres piden ordenanzas para un jardín de infantes de La Chacarita

Los padres están cortando la calzada para hacer público el reclamo, lo cual generó un caos por una avenida donde suelen transitar muchos vehículos diariamente.

Las clases se mantenían normales, por la razón de que varios padres en repetidas ocasiones se acercaban a limpiar el establecimiento para que sus hijos puedan seguir asistiendo.

De esta manera, manifestaron: “El jardín no cuenta con ordenanza desde hace 3 años cuando se jubiló la última persona. Los directivos nos habían dado un plazo de una semana para solucionar el problema y ya se cumplió. Desde la dirección avisan que no hay presupuesto, y no encontramos respuestas para una solución”

Además, advirtieron que los chicos no volverán más a las actividades hasta que la institución cuente con una ordenanza, para mantener la higiene del establecimiento.

Aseguraron que el problema radica en el turno mañana, porque el turno tarde de la institución cuenta con el personal de maestranza designado.

Por último, expresaron: “Los padres estamos cansados, por eso ahora somos menos. Otros papas, ya empezaron a buscar vacantes en otras instituciones”