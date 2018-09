El SOEM volverá con las medidas de fuerza el 24 de septiembre

Ayer, se realizó una nueva reunión con el cuerpo de delegados municipales, teniendo en cuenta que hoy se realizará la última audiencia de conciliación por las paritarias. Al respecto, Walter Arévalo, secretario general del SOEM, explicó: “Sabemos que lo que ofrezca el municipio ni siquiera se va a acercar a lo que estamos solicitando. Al margen de que tenemos que soportar las medidas económicas del gobierno nacional, también afrontamos el ajuste a nivel provincial, que es la obra social, es por ello que en asamblea, se ha determinado que, el próximo 24 de septiembre, retomamos la medida de fuerza con paro y movilización”.

En marzo de este año se había cerrado un acuerdo paritario del 17,5% en un solo pago y una cláusula de revisión, que tiene que ser evaluada. “El ejecutivo municipal planteó una conciliación que no correspondía, porque las medidas de fuerza en agosto tenían que ver con el problema con OSEP, ellos se adelantaron y ahora, para esta etapa, el aumento que exigiremos será por arriba del 30%. Como ya lo anunciaron algunos gremios nacionales, por la situación económica, no se pueden cerrar paritarias y tienen que haber paritarias permanentes”, aseguró.

Para Arévalo, las medidas de fuerza no serán solo por las paritarias: “El problema con OSEP sigue sin resolverse, como ya lo venimos diciendo, esto depende de una decisión política”.

En relación a la problemática con OSEP y lo dispuesto por FECLISA (Federación de Clínicas y sanatorios), en torno al cobro de plus si OSEP no asegura un incremento, el representante gremial opinó que “es raro lo de FECLISA, hasta hace unas semanas nos decían que lo que aportábamos los municipales alcanzaba para cubrir las necesidades que tienen los afiliados, entonces es lamentable lo que está pasando”.

En este sentido, Arévalo comentó que la crisis de la obra social no solo tiene que ver con la ineficiencia del directorio y la mala administración, “hay culpas compartidas, no solo del gobierno provincial, sino también de la oposición que mira para el otro lado, ningún diputado salió a hablar del tema, ellos están defendiendo su corporación y ajustando por los más pobres, porque no explican por qué los médicos cobran plus en lugar de reclamarle a la OSEP, como corresponde”.

A su vez, aclaró que “los trabajadores no solo estamos haciendo los aportes, sino que también estamos afrontando la cuota solidaria, y la OSEP sigue peor que antes”.

En relación al tratamiento en Diputados del proyecto del cobro de plus, dijo que “están dilatando los tiempos, ya lo vimos en Senadores, con las modificaciones que hicieron en un trámite sin sentido, en Diputados no será diferente”.

“Esto ya está definido, está demostrado que la clase política vive sus propia realidad y que no les importa la clase trabajadora, ellos tienen sus sueldos”, comentó.

Para concluir, Arévalo hizo referencia al permanente reclamo del Circulo Médico. “Así como los médicos exigen el cobro de su arancel ‘mínimo ético’, nosotros nos queremos garantizar la ‘canasta básica alimentaria’, esta es la diferencia amplia, nosotros no estamos incurriendo en un delito, ellos tienen que responder por los compromisos asumidos en los convenios”.