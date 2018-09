“Respetamos la huelga, no habrá sanción y no se pagarán los días no trabajados”

El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Flavio Fama se refirió al conflicto que mantienen los docentes universitarios en el marco del reclamo salarial, que en algunos casos, quienes están agremiados al GDU (Gremio Docentes Universitarios), gremio base de la CONADU Histórica continúan de paro hasta el viernes inclusive.

“Si los docentes universitarios siguen de paro, se les descontarán los días”, manifestó Fama. Y dijo que se reanudaron las actividades académicas aunque no en un 100%.

El rector consideró que habiendo ya un acuerdo salarial y estando cerrada la paritaria, si el GDU continúa con las medidas de fuerza, habrá descuentos para los docentes.

“Nosotros lo dijimos perfecto, ya hay un acuerdo salarial firmado y la paritaria nacional está cerrada. No se va a discutir el salario, sino que se va a reabrir la discusión recién en diciembre, como está establecido en el acuerdo. Con este escenario de paritarias cerradas y fin de la discusión salarial, y un gremio que puede convocar a los docentes a huelga, respetamos el derecho a huelga, no va a haber ningún tipo de sanción pero no vamos a pagar por los días no trabajados. Se les comunicó el fin de semana y por eso, mucha gente ya se reintegró”, concluyó Fama.