Día del Maestro: “Vemos mejoras y logros de los docentes, vamos por un buen camino”

En la jornada de ayer, se desarrolló el acto oficial por el Día del Maestro, en la Escuela N° 993 Sarmiento Moreno.

Del mismo acto participaron el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Gutiérrez, el presidente del Senado, Jorge Sola Jais, la profesora Silvia Nora Medina, directora de la establecimiento, autoridades del Ministerio de Educación, entre otros.

En un emotivo acto donde se reflexionó sobre el papel del docente en las aulas y como parte de importante de la construcción ciudadana, tanto la directora del establecimiento como el ministro de Educación, destacaron la importancia y los aportes de Domingo Faustino Sarmiento en la educación.

Por otro lado, el ministro Gutiérrez habló de la importancia que tiene el contexto social y económico en nuestra sociedad, “es cierto que estamos pasando una coyuntura donde es difícil imponer el ritmo de crecimiento que le hemos querido imponer al sistema educativo”, sin embargo, “siempre hay motivos para festejar al maestro, en Catamarca siempre vemos mejoras y logros, esto quiere decir que vamos en un buen camino”.

A su vez, destacó que la posibilidad de incorporar personal que trabaja en las diferentes áreas, tanto de la Cámara de Senadores como Diputados, “esta es una propuesta que venimos conversando. La idea es que si los trabajadores están de acuerdo y quieren trabajar en las escuelas podrán hacerlo de acuerdo a su nivel de estudio”.

Dentro de lo previsto, se podrán cubrir cargos no docentes, servicios generales y preceptores en los diferentes niveles de educación.

Titularización

En relación a las diferentes versiones sobre lo planteado por el Ministerio de Educación en torno a la titularización docente, Gutiérrez aclaró que no está previsto otorgar las titularizaciones por decreto, sino que “hay docentes que no podrían presentarse a un concurso porque ya superaron la edad máxima que determina el estatuto, en este caso quedaría fuera del sistema y con el riesgo de perder su fuente laboral. Es por ello que de acuerdo a los casos particulares donde los docentes se encuentren en esta situación, y previendo que ellos no son responsables que no se hicieran titularizaciones anteriormente, deben ingresar de esta manera”.

Por otro lado, cuestionó la realización, en este momento, de los concursos, “yo pongo en duda que sea el momento de hacer los concursos, en estas instancias hay ganadores y perdedores, hay docentes que podrán optar por los cargos que tiene otro docentes, que también es interino, perjudicando la fuente laboral”.

“Creemos que hay que esperar para llevar a cabo el concurso una vez que tengamos una situación económica más clara, en este momento podrían perder la fuente de trabajo algunos docentes”.

Por último, está previsto que la semana que viene se retomen las reuniones paritarias con la intersindical. “Este mes de septiembre se pone en marcha la cláusula gatillo, que ya supera un 5 %”.

Reconocimiento

El premio anual “Docente Destacado Luisa María Sesín” fue establecido por el Ministerio de Educación en agradecimiento y reconocimiento al desempeño y la labor diaria que los docentes de la provincia de Catamarca realizan en la formación de niños y jóvenes, valorando de esta manera su vocación de servicio, actualización continua y comportamiento ejemplar.

Para la selección, fueron considerados educadores en actividad, con reconocida trayectoria, destacado desempeño frente a los alumnos y gratitud de la comunidad educativa. Asimismo, se consideró la formación académica y el compromiso con la escuela expresado en propuestas innovadoras.