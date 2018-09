Sorpresa: La flamante ganadora del pozo millonario del Telekino es oriunda de Fiambalá

Ayer, pasado el mediodía, se conoció finalmente que fue una mujer la flamante ganadora del pozo millonario que sorteó el Telekino el domingo pasado.

Si bien desde temprano comenzó a circular la noticia, la feliz ganadora tardó en aparecer. La boleta premiada se jugó en una agencia ubicada en la localidad de Fiambalá, en el departamento Tinogasta.

Se trata de una mujer, conocida como Tina, oriunda de Fiambalá, quien muy emocionada contó cómo fue que se enteró que había ganado el premio.

“Esta mañana fuimos al médico con mi marido y mi hijo en Tinogasta. Cuando estábamos ahí comenzamos a escuchar que alguien de Fiambalá había ganado, entonces mi marido me preguntó si era yo y le dije que había comprado dos cartones, pero no sabía. Entonces mi hijo me pidió los cartones y controló en internet y me dijo que habíamos ganado. No lo podíamos creer”, declaró la mujer.

Al tiempo que agregó: “Siempre soy de jugar. Cuando tengo un pesito, paso y compro o juego a la Quiniela”.

Tina se presentó en la agencia oficial 386, de Lidia Reales, donde adquirió el cartón y constataron que realmente se trataba de la ganadora, por lo que ahora solo le resta reunirse con el premio. La afortunada acertó los números 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 y 24.

La afortunada se ganó alrededor $23.497.792. Según los resultados oficiales del Telekino que se jugó el domingo último, el portador del boleto ganador fue el único que logró los 15 aciertos.

Además del dinero, ganó dos viajes para cuatro personas, 4 autos OKm y una casa.