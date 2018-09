Diego Gutiérrez dictará una clínica de vóley en Andalgalá

El jugador de vóley, con trayectoria internacional Diego Gutiérrez dictará una clínica mañana a la tarde a los clubes que pertenecen a la Liga Andalgalense de Vóley. El reconocido jugador llega a la Perla del Oeste gracias a las gestiones realizadas por el profesor Fernando Viel, entrenador del Club Andalgalá Vóley. “Él quiere conocer cómo en el interior profundo se hace vóley, devolver un poco lo que el deporte le dio y viene con unos costos muy bajos porque un jugador de esa categoría suele tener otro costo, pero a nosotros nos va a hacer una atención especial” destacó Viel, evento que se realizará el miércoles a las 18.00, en Plaza 9 de Julio.

Gutiérrez lleva casi 20 años jugando en River Plate, supo integrar la selección argentina, además de jugar en Alemania, Italia y Francia. “Estas son visitas de envergadura, de jerarquía y habla del crecimiento nuestro porque si no hubiese un crecimiento no vienen tampoco a vernos, le llama la atención el desarrollo. Andalgalá estuvo jugando la final de las interescolares y son producto de la liga de vóley, no sé cuántas finales va jugando Andalgalá en la categoría inferiores” destacó el entrenador.