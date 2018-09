Corbalán: “Esto recién comienza, va a ser duro”

El entrenador del equipo, Hugo Corbalán, dialogó con la prensa al finalizar el partido contra Desamparados que se jugó el domingo en Catamarca y comenzó diciendo: “Uno quiere la pelota al ras del piso, pero se hace difícil porque están las urgencias y no se arriesga demasiado, pero bueno, la realidad es que la cancha no está buena y el viento no ayuda mucho. Son realidades, no son excusas”.

Un análisis del partido: Pusimos dos enganches. Ellos estaban agarrando las segundas pelotas en el 4-4-2 porque por ahí Gonchi (Gómez) con Emmanuel (Perea) estaban retrasados. Mejoramos en el segundo tiempo, jugamos en campo de ellos, pero no lo pudimos ganar”.

A pesar del empate, Corbalán está confiado: “Esto recién empieza, es un campeonato largo. Hay equipos de la zona que se armaron bien, va a ser un campeonato duro y la idea de nosotros es ser protagonistas, entonces hay que apuntar a mejorar”.