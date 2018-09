Habló la catamarqueña que ganó el Telekino: “Todavía no lo puedo creer”

Tina, como la conocen, se enteró esta mañana que fue la única jugadora en acertar los 15 números en el sorteo n° 1377 del Telekino que se realizó el domingo. La afortunada ganó la millonaria suma de $23.497.792, más dos viajes por Argentina para cuatro personas- cada uno-, 4 autos OKm, y una casa.

En dialogo con una radio local, la mujer no ocultó su emoción: “Siempre cuando me sobra un pesito vengo y juego. No lo podía creer, hasta ahora no lo puedo creer”.

Tina relató cómo fue que se enteró que sus números salieron sorteados: “Me fui al médico temprano con mi esposo a Tinogasta y me dijo: ganó uno de Fiambalá, ¿no serás vos? Puede ser le dije, compré dos cartones. Luego mi hijo me pidió el cartón y buscó en internet y me dijo: ¡Sos vos, es tu cartón!. Mi familia y yo estamos sin poder creer”, reconoció.

La oriunda de Fiambalá acertó los números 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 y 24.