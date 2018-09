Bertorello, sobre el Fondo Federal Solidario: “Se ha causado un daño ilegal a la provincia”

Tal como lo adelantó LA UNION, el fiscal de Estado de la provincia, Carlos Bertorello, confirmó que este lunes Catamarca presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de la Nación, para que se restituya el Fondo Federal Solidario (FFS), que fue eliminado por el presidente Mauricio Macri mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

“En el día de hoy se ha presentado ante la Corte de la Nación una acción de inconstitucionalidad cuestionando el decreto del Poder ejecutivo que elimina el Fondo Federal Solidario”. Y agregó: “Hemos entendido que se ha causado un daño ilegal a la provincia, se ha cercenado derechos constitucionales y se ha realizado el planteo con una medida cautelar tendiendo a que se suspenda el efecto del decreto hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad”.

Para Bertorello, el Decreto de Necesidad y Urgencia viola el derecho intrafederal, dejando sin efecto el consenso fiscal. Además el funcionario asegura que "no reúne los requisitos para considerarse DNU, no justifica la cuestión de la urgencia. Y al no ser legal, estamos hablando de inconstitucionalidad de un fondo que corresponde a coparticipación, por lo tanto tiene rango constitucional”.

Asimismo, el funcionario explicó: “Desde el momento que fue tratado dentro de Presupuesto y del Consenso Fiscal se trata de derecho intrafederal, lo que significa que no puede ser dejado sin efecto por un decreto”.