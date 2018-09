Emilio Morales fue víctima de la inseguridad: le robaron las baterías del colectivo

En las últimas horas, el músico catamarqueño Emilio Morales se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad, luego de que delincuentes robaran, este lunes, las baterías del colectivo con el que realiza sus giras por el interior y el resto del país. “Hoy sufrí en carne propia la maldita inseguridad. Me robaron las baterías del colectivo de gira, una herramienta de trabajo”, publicó el folklorista en su cuenta de Facebook.

Precisamente, el catamarqueño contó que durante el fin de semana participó en el Festival de la Empanada en la ciudad tucumana de Famaillá. “La verdad me siento triste porque después de una semana de promocionar Catamarca a través de mi música y de presentarme en el Festival de la Empanada en Famaillá, Tucumán, volver a mi provincia y que me pase esto, me duele mucho, porque todo lo que tengo lo conseguí con mucho esfuerzo y trabajo. Espero que podamos conseguir encontrar los culpables y recuperarlas porque son muy costosas”.

Según informó el cantante, el ilícito sucedió en la zona de la liga catamarqueña. “Esto fue en Catamarca en la zona de la liga catamarqueña. Y simplemente espero que podamos mejorar esta situación que estamos pasando”.