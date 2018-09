Las cinco noticias que tenés que saber para arrancar la mañana

Continúa la búsqueda del abogado desaparecido

Para la familia, el calzado hallado ayer no sería de Sergio Orce. Sin embargo, la Justicia ordenó que sea examinado en el laboratorio. Crece la incertumbre por el paradero del abogado que lleva 26 días desaparecido. Leé la nota completa…

San Lorenzo tuvo un flojo debut y solo pudo igualar sin goles

El equipo de la Alem tuvo su debut en el Torneo Federal A y no fue del todo bueno, no tanto por el resultado, sino por el rendimiento del equipo. No pasó del cero ante Desamparados. Leé la nota completa…

Descontarán el sueldo a los docentes que sigan de paro

Sin embargo, desde el Gremio Universitario ratificaron la continuidad de las medidas de acción directa. Leé la nota completa…

Polémica por los dichos de un cura sobre la homosexualidad

El vicario de la Catedral Basílica, Padre José “Pepe” Díaz, dijo que la homosexualidad es “una anomalía que debe ser atendida o corregida” y generó el rechazo de diferentes sectores. Leé la nota completa…

Reparación histórica: a 140.000 jubilados se les suspenderá un aumento

Se trata de aquellos jubilados o pensionados que no ratificaron la aceptación. Si hacen un trámite pueden volver a cobrar el beneficio. Leé la nota completa…