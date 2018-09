Rechazo de Rodríguez Saá

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, adelantó que no va a “avalar el Presupuesto” nacional para el año que viene y cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta manera, el mandatario aseguró que si el proyecto de ley, que debe tratarse en el Congreso en las próximas semanas, “es verdaderamente horripilante y no hay otra forma”, lo va a rechazar. “El Presidente nos ha convocado a una reunión el martes. Yo creo que está instalado que los gobernadores vamos a ir a avalar el Presupuesto y que ya sale. No es así”, advirtió en diálogo con Radio Estación Sur. “Lo que vamos a hacer es, por primera vez, informarnos cómo es el Presupuesto. Supongo que nos entregarán el Presupuesto en la mano para estudiarlo. Después de que nos vayamos el martes, vamos a estudiarlo y seguramente vamos a proponer modificaciones, porque ¿quién quiere votar el Presupuesto del FMI? Yo no”, manifestó. Por otra parte, el sanluisino consideró que el Ejecutivo nacional está en “default interno” por sus deudas con el interior del país. “Todo este ajuste lo hace para pagarles a los de afuera. La deuda que tiene con San Luis no la paga, la deuda que tiene en distintos rubros, como el PAMI, las prestaciones de salud o las cárceles, tampoco”, cuestionó.