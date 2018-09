A partir de octubre, varios jubilados perderán el plan de reparación histórica

A partir del próximo mes de octubre, miles de jubilados y pensionados dejarán de percibir con sus haberes el monto adicional correspondiente al plan de la reparación histórica, por haber recibido el dinero sin realizar el trámite de manera previa.

Según consigna La Nación, esta medida correrá únicamente para quienes no dieron su aval a la recomposición hasta el 31 de agosto, fecha límite impuesta para la realización del trámite correspondiente. Desde Anses, informaron que el adicional se restablecerá a aquellos jubilados que firmen el acuerdo que prevé la ley. Sin embargo, esto no quiere decir que cobrarán los montos que no les abonaron en el período en el que el plan no estaba formalmente aceptado.

Estas son algunas de las situaciones que se plantean y los pasos a seguir si es que se perderá el cobro del beneficio:

El plan de reparación histórica

Este es un programa que fue aprobado por la ley 27.260 en 2016, por el cual el Estado reconoce que se calcularon en forma deficiente los haberes inicales de miles de jubilados o que se los actualizó de manera insuficiente. A partir de esto, se hizo un recálculo de haberes y ofertas de pago para poder corregir las situaciones. Al aceptarlas, los jubilados renunciarían a los juicios que tengan en trámite por esta razón, o bien dejarían a un lado la oportunidad de iniciar una demanda por reajuste de haberes.

Pagos anticipados del sistema

El procedimiento dispuesto por la ley, exige que el jubilado exprese su aval a la oferta en la página web de la Anses, para luego firmar un acuerdo con el organismo que es enviado a la justicia previsional. Sin embargo, en muchos casos por cuestiones de edad, enfermedad o por la cuantía de la mejora, el reajuste empezó a pagarse sin que el beneficiario iniciara el trámite previamente.

Por esta razón se puso un plazo límite para que se acepte y firme el acuerdo, en caso de que esta fuera la decisión del beneficiario. El rechazo tendría lugar si se opta por hacer un reclamo en la Justicia al entender que, de esa manera, se obtendrá un incremento mayor. Es muy posible que esto último ocurra porque los índices de actualización establecidos por la ley no son los mismos que los fallos judiciales ordenan utilizar. Sobre esto, hoy la Anses mantiene un pedido a la Justicia: pretende que las sentencias dispongan que los ajustes se hagan con los mismos índices previstos para las ofertas del plan de reparación histórica. Esta cuestión, aún está tratándose en la Corte Suprema.

¿Qué pasará con quienes no avalaron la oferta hasta el 31 de agosto y están cobrando el aumento?

De acuerdo a lo expresado por la Anses al medio nacional, desde que se venció el plazo quedaron 140 mil casos que no aceptaron el plan. Dichas personas, recibirán cartas personalizadas las que se les comunicará que perderán el beneficio de la reparación.

En el caso de querer aceptar para seguir cobrando la reparación, ahora, el jubilado firmará el acuerdo este mes pero verá el adicional recién en sus ingresos de noviembre, y no recuperará el de octubre.

El pago no se suspenderá en todos los casos

La Anses estableció que no se dará de baja en casos de aquellas personas que hayan declarado la imposibilidad de movilizarse o tienen alguna enfermedad grave. Tampoco se les quitará a los mayores de 90 años.

Si bien estas personas seguirán cobrando, sigue rigiendo la obligatoriedad de realizar el trámite aunque no tienen un plazo definitivo. De acuerdo a lo informado por Anses, contactarán una por una a dichos jubilados para explicarles la situación.

La situación de aquellos que hayan aceptado la oferta marcando la opción en la página web pero que no completaron el trámite

De acuerdo a lo expresado por La Nación, hay 126 mil jubilados en dicha situación. Desde la Anses, informaron que estas personas tendrán 30 días más a partir del plazo vencido (31 de agosto), para completar el proceso. De esta forma, evitarán la suspensión de la reparación.

Los pasos para tener el trámite completo

El primer paso es ingresar a www.anses.gob.ar con la clave de seguridad social (hay que ir a la opción Mi Anses), y luego buscar el apartado referido a la reparación histórica. Allí, y en caso de estar de acuerdo, se hace click en la respuesta de adhesión al plan. Luego se designa un abogado (consignando su número de CUIT en la web), para finalmente ir a una oficina de la Anses y firmar el acuerdo con la huella digital. Hoy el organismo admite este último paso sin haber pedido turno previamente.

En caso de no tener registrada la huella digital, se puede hacer en el mismo momento de firmar el acuerdo.

La clave de seguridad secial se crea en la misma pagina de Internet y su uso puede habilitarse también con una gestión online, siempre que se respondan bien unas preguntas sobre la situación personal en cuanto a lo laboral o lo previsional.