Pampita vuelve a ser jurado del Bailando 2018

El 2018 no fue un año fácil para Pampita a nivel laboral. La modelo decidió dedicarse a la conducción pero su rol al frente de su propio programa en Telefe lejos estuvo de ser un éxito y ella pegó el portazo antes de terminar el contrato y en medio de un escándalo.

Si bien se rumoreaba que iba a volver a la televisión con otro ciclo, de manera sorpresiva fue Marcelo Tinelli quien reveló que la vuelta de Ardohain se iba a dar este viernes como jurado del Bailando 2018. ¿El motivo? La modelo será la encargada de reemplazar a Florencia Peña.

“Mañana no la vamos a tener a la señora Florencia Peña porque vamos en vivo. No se enoje”, mencionó el conductor de Showmatch cuando estaba por terminar el programa, a lo que la actriz respondió: “El reemplazo me enoja un toque”.

Fue el propio Tinelli quien anunció la vuelta de Ardohain: “Mañana – por hoy viernes- el reemplazo de la señora Florencia Peña, acá en el jurado, va a ser la señora Pampita. Y vuelve Pampita… se puso celosa”.