Se viene la IV edición de Pomán Rock

Dentro de las actividades que tiene la fundación del departamento de Pomán, se realizara la cuarta edición de Pomán Rock, este viernes en la plaza 15 de septiembre a partir de las 20 horas.

Evento libre y gratuito, organizado por la escuela ESAE N°2 de Pomán, la Directora de la institución Iris Pacheco manifestó, “este evento es escolar y ha surgido como un proyecto del departamento de música, ya lo institucionalizamos y lo hemos puesto en la semana de festejos del aniversario de Pomán, esta idea ha surgido, porque este género musical ha grupos de la escuela les gusta o han incursionado en ella, cada vez se van sumando mas, tenemos la banda de la escuela que va a estar participando”.

Las bandas que serán parte del evento son, Falta una cuerda y Criss, que son bandas del departamento Pomán, Neverland de La Rioja, Ex BOX, Movimiento Rock, Los Nietos Records y 71-75 que son de Tinogasta y las bandas de los alumnos de la escuela, “como esto es escolar quiero agradecer a la municipalidad de Tinogasta como de la Villa de Pomán porque ellos nos consiguieron el albergue y hospedaje para el traslado, sobre todo de la banda de La Rioja y de capital que asisten al evento de forma gratuita, al ser un evento escolar no tenemos presupuesto, como todos los eventos en festejo del aniversario de Pomán se realiza en forma gratuita, no tenemos remuneración para pagarle a las bandas, por lo que agradecemos esa predisposición de las bandas, también locales, de tocar de forma gratuita, ojala que se sigan sumando muchas más y que esto sea más grande”.

Este es un evento que permite al alumnado demostrar lo que ellos van aprendiendo, acorde con la especialidad que tiene la escuela de música y danza, “nosotros como institución tenemos un lema, lo importante que el alumno en el tránsito de la secundaria, todo lo que van aprendiendo lo puedan volcar, que tengan esa apertura en la comunidad, que de esta secundaria se lleven lindas experiencias, por eso venimos participando en diferentes eventos y festivales, próximamente estaremos participando en Saldan Folclore Joven en Córdoba, gracias a la ayuda de la vicegobernación de Catamarca que nos permite el traslado y a el Ministerio de Educación que nos autoriza participar, son competencias para escuelas artísticas, esto hace al crecimiento institucional y de los chicos”.