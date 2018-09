Jalil explicó que los decretos mellizos en Diputados son solo errores administrativos

Días atrás, el abogado Sergio García, quien supo ser secretario administrativo de la Cámara de Diputados, denunció la existencia de decretos mellizos que se dictaron en la Cámara baja, por los que fueron dados de baja algunos empleados pero en el mismo expediente eran dados de alta, cambiando en el instrumento la firma del Jefe de Despacho.

La denuncia fue presentada en el Tribunal de Cuentas, que giró un oficio a Diputados para que envíe, en un plazo de quince días, un informe con los decretos originales para evaluar las posibles irregularidades.

En diálogo con LA UNION, el presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil explicó que la situación denunciada por García se debió a un error administrativo y que cumplirá con lo que se solicite desde el Tribunal de Cuentas.

“Yo voy a responder los requerimientos del Tribunal como lo hacemos todos los meses, nunca vamos a dejar de hacerlo porque son fondos públicos que hay que cuidar, hay que resguardar porque son fondos de la gente que hacen con sus aportes, con su pago de impuestos. Nosotros vamos a responder por la vía administrativa correspondiente”, manifestó.

En esa línea, indicó que ante las acusaciones de García no contestará “ninguna ofensa porque no ofende quien quiere sino quien puede y lo que sí voy a hacer es responderle en tiempo y forma al Tribunal de Cuentas porque ellos son el ente de contralor nuestro y yo no tengo ningún inconveniente”.

A su vez, descartó que se trate de contratos mellizos sino que “fueron pequeños errores que se están subsanando” y explicó que dichos errores se debieron a que, en la fecha mencionada por García, “estaba de licencia el doctor Ripol y le tocó certificar copia a su sucesor”.

“Por lo tanto, yo le digo a la comunidad que se quede tranquila que yo voy a dar al Tribunal respuesta como corresponde y no tengo ningún problema de aclarar todo lo que sea necesario”.