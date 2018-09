Pese a las retenciones, minera canadiense invertirá U$S 490 millones en Catamarca

Esta semana, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas con la intención de generar recursos que permitan paliar la crisis económica que atraviesa el país. En ese contexto, el Ejecutivo volvió a recurrir a la implementación de retenciones a los sectores exportadores, entre los que se encuentra la minería.

Sin embargo, a pesar de la queja de algunos actores exportadores, desde la minera canadiense Neo Lithium que se asienta en Catamarca, indicaron que invertirán 490 millones de dólares en el proyecto Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá

“Para el proyecto de exploración, no nos perjudica el tema de las retenciones. Esto será algo que tendrán que analizar los inversores. De todos modos, no creo que nos afecte. La necesidad de obtener el mineral es muy grande. El valor del litio tiene un margen que no nos debería afectar”, señaló a El Cronista Tomás De Pablos, presidente de Liex, subsidiaria de Neo Lithium en la Argentina.

A pesar de que en el comienzo de su gestión Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, esta semana el Gobierno nacional gravó con $ 4 por cada U$S 1 exportado de productos primarios. En los últimos cinco años, el valor del litio se disparó de U$S 4800 a U$S 16.500 en el mercado internacional.

“Actualmente, Neo Lithium está en conversaciones con potenciales socios de los Estados Unidos, Europa y Asia para seguir desarrollando ese proyecto. Según De Pablos, el acuerdo se definiría en los próximos meses. La sociedad con otra empresa permitiría estimular la actividad de litio en la Argentina, que es la tercera reserva más grande del mundo”, señala el artículo publicado por el medio porteño.

El Proyecto Tres Quebradas está ubicado sobre la Cordillera de los Andes a más de 4000 metros de altura, a escasos kilómetros del límite con Chile. Según los estudios ya realizados estaría en condiciones de producir 35 mil toneladas de carbonato de litio. La empresa se encuentra completando la construcción de la planta piloto de producción de carbonato de litio que estará operativa el año próximo.

La minera comunicó ayer en su sitio web que siguen dentro de los tiempos previstos los progresos en el proyecto y que en estos últimos días se completó el primer pozo de producción construido con caños de 12 pulgadas de diámetro con filtros de galvanizado con una profundidad de 100 metros.

Los técnicos y operarios ya comenzaron los ensayos de bombeo con capacidad de producción en el pozo que es capaz de proveer hasta 90 litros por segundo de salmuera de alta ley. Con cinco pozos iguales la empresa podría alcanzar su capacidad productiva final.