Feclisa espera que OSEP pague la deuda de mayo y el lunes se reunirán

El presidente de la Federación de Clínicas y Sanatorios (FECLISA), Jorge Saavedra, en diálogo con LA UNION confirmó que la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) se comprometió a pagar la deuda que corresponde al mes de mayo y dijo que el lunes se reunirán para analizar la situación a fin de poder destrabar el conflicto. Reclaman el pago de junio también.

“OSEP se comprometió a realizar el pago de mayo en el transcurso de hoy (por ayer). Además acordamos sentarnos el lunes para analizar la situación por la que estamos atravesando, no solo lo que respecta a pagos atrasados, sino que hay varios puntos que son importantes y si no arribamos a un acuerdo para Feclisa es casi imposible seguir funcionando con los valores que le venimos haciendo”, manifestó.

Saavedra dijo, además, que las otras obras sociales tienen su pago al día y aclaró que la mayoría de las prestaciones, casi un 90%, corresponden a OSEP.

Señaló que también se va a plantear al director de la OSEP, Julio Cabur un 40% de aumento para poder hacer frente a la compra de insumos que ha sufrido un incremento significativo producto de la suba del dólar y la devaluación del peso.

“El cobro del plus no es algo antojadizo. El pago que nos hace OSEP no nos alcanza para los insumos. Esperamos poder arribar a un acuerdo, en caso de que eso no suceda, lamentablemente, tendremos que cobrar plus como lo habíamos anunciado. Es decir a partir del 17 de septiembre”, declaró.