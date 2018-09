La Gobernadora inauguró obras en el departamento La Paz

La Gobernadora Lucía Corpacci visitó, este jueves, el Departamento La Paz, donde dejó inauguradas las refacciones de la Escuela Primaria Nº 280 “Provincia de Córdoba”, puso en funcionamiento el nuevo equipamiento para el Hospital “Liborio Forque”, habilitó las nuevas oficinas de la Delegación de Desarrollo Social, inauguró las obras energéticas del Barrio San Martín, entregó fondos para emprendedores y recorrió los avances de obras de viviendas Rurales en el Paraje “El Jumeal” y las 30 viviendas que construye el IPV en la ciudad de Recreo.

La mandataria fue recibida por el Intendente Roberto Herrera quien le otorgó el Decreto de Huésped de Honor; estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el ministro de Educación, Daniel Gutierrez; el ministro de Producción, Daniel Zelarayán; el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos; el ministro de Desarrollo Social, Eduardo Menecier; el Senador Provincial, Ariel Espinoza; el Presidente del Concejo Deliberante, Alberto Oyola; el Secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz; el Administrador del IPV, Dante López Rodríguez; el Presidente de la EC Sapem, Raúl Barott y el Diputado Isauro Molina entre otros funcionarios.

A su arribo al Departamento, la Jefa de Estado visitó el paraje “El Jumeal” emplazado en la Costa de la Sierra, distante a unos 25 kilómetros de La Guardia, en donde se construyen 3 Viviendas Rurales a través de la Secretaría de la Vivienda. Estas construcciones son particulares por sus grandes dimensiones y el material adaptado para las condiciones climáticas del lugar. Estas viviendas corresponden a las 20 que se construyen en todo el Departamento de La Paz y estarán terminadas para fines de octubre.

La llegada de Lucía fue muy emotiva, porque fue recibida por docentes y alumnos de la escuela que le expresaron su agradecimiento, ya que por primera vez un jefe de Estado provincial llega hasta ese rincón de la provincia.

Equipamiento para el Hospital Liborio Forque

Luego llegó hasta la Ciudad de Recreo, donde entregó equipamiento en el hospital Liborio Forqué. Allí se realizó el primer acto protocolar con personal de la comunidad de la Salud. El equipamiento se trata de un Arco en C que servirá para realizar cirugías de alta complejidad y puesta en funcionamiento Equipo de Arco en C para quirófano y traumatología. Para el laboratorio se entregó un autoanalizador de hormonas. Esto lleva al laboratorio a ser recategorizado en la especialidad de endocrinología. En la parte pública, además de los Laboratorios endocrinológicos el San Juan Bautista y del Hospital de Niños, sólo hay en Andalgalá y ahora en Recreo.

Allí el Director del Área Programática N°8, José Martin expresó: “Mi anhelo, como director del Área, es que algún día no muy lejano, tal vez no yo, pero si los que me suceden, es que al catamarqueño que ingrese por ese portón le den una solución y no una ambulancia para la derivación. Estamos en plan de modernizar todo lo que es el levantamiento de los datos con computadoras, llegar a la Historia Clínica Digital Única, y poder llegar a mucho más. Me llenó de orgullo saber que hemos crecido en la facturación del Programa SUMAR en un 480%, eso hace que Recreo pueda poner el rumbo en conseguir mayor cantidad de cosas a través de este Programa, y de la sensibilidad suya (Gobernadora) y del Ministro que nos han dado un montón de argumentos para creer que podemos llegar a prestar un muy buen servicio”.

Por su parte el Ministro de Salud de la Provincia, Ramón Figueroa Castellanos dijo: “Está claro que el Estado tiene una obligación que tiene que ver con los sectores más vulnerables, pero está claro que no tiene que financiar ninguna fiesta del sector privado. Lo público es público, lo privado es privado, y si el público le presta al privado, tiene que establecer algún sistema de recupero para financiar esas prestaciones que le ha generado el sector privado. Ese financiamiento del Programa SUMAR ha permitido que se compre este equipamiento, pero ese trabajo es de ellos, de nuestras enfermeras, de nuestros agentes sanitarios, de nuestros médicos, bioquímicos, choferes, así se forman los equipos”.

“Quiero manifestarle explícitamente a la Gobernadora mi agradecimiento, y el equipo del Ministerio de Salud, porque en estas épocas en donde suenan otras palabras, en donde suena el ajuste, en donde nos echan la gente de los empleos públicos y privados, en donde se quita el financiamiento a las provincias y a los municipios, como pasó con el Fondo Sojero, en donde cada vez se constriñe más, y hay cada vez más gente fuera del sistema, este Gobierno, y esta Gobernadora, deciden seguir invirtiendo en el sistema público de Salud”.

Entrega de fondos a emprendedores

En la Escuela Nº 280 de la ciudad de Recreo se realizó el acto de inauguración de las refacciones del establecimiento. Estas obras fueron realizadas a través del ministerio de Salud y se mejoraron todas las instalaciones de agua potable, gas natural y electricidad. También se instalaron aires acondicionados, se mejoraron los cielorrasos y se pintó toda la escuela.

También se entregaron escrituras a productores, se trata de 18 escrituras de productores caprinos de la localidad de La Guardia. En total son 32 escrituras, pero por cuestiones operativas se trasladarán 18 productores (familias) para la recepción. Estas escrituras fueron realizadas por el ministerio de Producción y Desarrollo, a los fines de que los 32 pequeños productores puedan ingresar en el proyecto Pisear. Escrituras que, a su vez, resuelven una gran problemática común en nuestros pequeños productores “carencia de titularidad de las tierras”.

Cabe destacar que estos productores fueron azotados por piedra y granizo en febrero del año 2017, por lo que perdieron gran parte de sus producciones. El 16 de agosto de este año se aprobó para ellos el proyecto Pisear: “mejoramiento sanitario de viviendas, y fortalecimiento de la producción caprina”.

Se solicitaron los fondos, por un monto total de: $4.663.948,14, para 32 familias, los cuales serán trasferidos en 15 días, para: - construcción de 23 baños (erradicando letrinas) - construcción de 32 corrales caprinos. - adquisición de un silo de 10 tn. - botiquines sanitarios - asistencia técnica en manejo productivo, y capacitaciones en fortalecimiento organizacional, para el cual se desembolsaron fondos por un total de $ 1.436.227,60, para 17 familias.

Los fondos fueron desembolsados en dos etapas en agosto del 2017, y junio de 2018. Con ello se finalizaron las obras destinadas a construcción de 17 corrales con maternidades completas para producción porcina, adquisición de 17 reproductores para mejoramiento de genética y adquisición de botiquines sanitarios y capacitaciones en manejo reproductivo.

También se entregaron incentivos económicos a través del Programa “Proinagro” que lleva adelante el ministerio de Producción.

Delegación de Desarrollo Social

La Gobernadora también dejó habilitadas las nuevas oficinas de la delegación de Desarrollo Social que servirán para realizar diversos trámites que propone la cartera social. Esto se debe a la necesidad de tener presente este tipo de oficinas en todo el interior provincial y trabajar fuertemente con la implementación de la Tarjeta Familia.

Obras de Energía

Finalmente se inauguraron obras de energía, son cinco que realizó la Emrpesa de Energía EC Sapem en diferentes barrios de Recreo. Como San Martín, La Colonia, Central Norte, Barrio 1º de Julio y en la localidad de Esquiú. Con esto se integraron más de 3 mil nuevos usuarios y se optimizó la distribución de energía para todo el Departamento La Paz.