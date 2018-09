Pampita se animó a revelar la primera foto de su carrera

Este jueves, Carolina “Pampita” Ardohain decidió compartir en su cuenta de Instagram una foto muy especial en su vida y su carrera.

“Esta es la primera foto de mi carrera. Es la foto del casting que después se usó para la campaña de Cook”, recordó la modelo y explicó que fue “a cara lavada“.

“Así como llegué me pusieron este sweater y el fotógrafo @_urkosuaya me sacó unas 20 fotos y me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran“, sostuvo.

Pampita explicó se la tomaron en noviembre de 1999 y contó que dicha imágen “también es la foto que vio en enero del 2000 Pancho Dotto en el bus del aeropuerto de Punta del este y que hizo que pidiera mi teléfono a la familia de @emifita“.

Para finalizar, la nueva conductora de Canal Net –estrenará su programa el 1 de octubre– escribió una frase motivadora.”¡Esta es la foto que me cambio la vida! Ese momento que soñaste durante años sucede“.