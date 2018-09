“Si se adelantan las PASO el gobierno va a estar gastando plata de más”

Además, dijo: “El gobierno tiene que unir las PASO con las elecciones nacionales, de esa manera los gastos correrán con los presupuestos de Nación, la pueden eliminar por cuestiones económicas, en los próximos años no nos va a sobrar la plata, es un proyecto que tiene una trampa".

Al ser consultado, se refirió sobre el principal problema del interior provincial: “Cuando visite el interior, la gente en unanimidad reclama por las deficiencias que se vienen ocasionando en el tema de Salud. Postas que funcionan mal o no tienen recursos, ambulancias que no se encuentran o no tienen naftas, una atención estatal mala, un verdadero problema hoy en la salud de Catamarca”.

Fue preguntado por los dichos polémicos de la diputada “Lilita” Carrió, fiel a su estilo “A los golpistas les digo, a mí me sacan muerta”. Manzi, opinó al respecto: “Lilita siempre habla y dice cosas que suenan mal, pero a largo o mediano plazo tiene razón, ella dice lo que Macri no puede decir por el cargo que hoy ocupa en el país”.