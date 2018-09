Diputados dio media sanción a la Ley ESI y ahora deberá ser tratada en Senadores

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó la adhesión a la ley de Educación Sexual Integral en el ámbito educativo. Ahora deberá ser tratada en Senadores para la sanción definitiva.

En este contexto, Catamarca adherirá a la Ley Nacional Nº 26.150, que establece el “Programa de Educación Sexual Integral”, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada en todo el territorio provincial y será responsable de su aplicación y control el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de sus respectivas áreas.

Por su parte, el poder ejecutivo provincial reglamentará las disposiciones de la presente Ley, en un plazo no mayor a los 120 días de su promulgación, a su vez, la normativa prevé que los municipios que cuenten con Sistema Educativo Municipal, adhieran a la presente Ley.

La autora del proyecto fue la diputada del PI Adriana Díaz, quien agradeció el trabajo realizado por la comisión y destacó que “La aprobación de esta ley retoma compromisos asumidos en el plano nacional e internacional. No constituye un hecho aislado, sino que expresa y condensa un conjunto de leyes, normas y compromisos internacionales y nacionales que Argentina posee y promueve en el campo de los derechos humanos”.

Este proyecto permitirá, por un lado, contar con un marco normativo específico en el que se establezca el derecho de los alumnos y alumnas a la educación sexual integral y, a su vez, propiciar que el organismo de aplicación asuma la responsabilidad de diseñar sus propios recorridos institucionales, desde la promoción de políticas destinadas a instalar en los establecimientos educativos, el respeto por las diversidades sexuales y el respeto por las identidades de género, tomando en cuenta las características socioculturales de nuestra provincia, orientando, organizando, regulando y proyectando las líneas de acción a desarrollarse en materia de educación sexual integral.

“No podemos volver atrás en el tiempo y hacer hoy, lo que no se hizo en años anteriores. Pero sí tenemos hoy la oportunidad de brindar a nuestra sociedad una herramienta con la que las futuras generaciones puedan vivir de manera más armónica. Que la infancia de Catamarca pueda hablar y relacionarse sin tabúes, sin estereotipos patriarcales de roles asignados histórica y culturalmente a determinado género, entendiendo la diversidad que nos comprende como seres humanos, es un desafío al que la implementación de esta Ley, puede contribuir”, fundamentó la legisladora.

Finalmente, dijo que “este proyecto habla de cómo trabajamos todos nosotros, unidos en la diversidad y unidos en el respeto, eso habla de nuestra madurez política”.

“Hoy tenemos la posibilidad de dar media sanción a una ley que tiene 12 años”.

“Hoy, la sociedad argentina no es la misma que la de antes del debate por IVE en el parlamento. Frente a esa realidad, es que es un gesto político de alta envergadura que sancionemos esta Ley. Que nos pongamos a la altura de lo que requiere y demanda la sociedad en su conjunto. Sobre todo los niños, adolescentes y jóvenes. Hoy estamos dando un paso importante en el camino de ser representantes del pueblo. No hay un solo legislador en esta cámara que no tenga la misma intención, la de hacernos cargo”.