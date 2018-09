Una empresa no dejó viajar a una mujer con el carnet de discapacidad

Allí, una mujer de apellido Leiva con carnet de discapacidad se disponía a trasladarse en la empresa de transporte Paclin.

Cuando de repente, la encargada de la empresa le habría manifestado que no podía viajar porque debía comunicar con anticipación que iba a realizarlo con el carnet de discapacidad y que por lo tanto debía bajarse. Leiva le habría contestado que la ley no expresa eso.

Ante la situación de no dejarla viajar ni siquiera pagando el boleto, la mujer se dirigió a la cabina de la Dirección de Transportes quienes no hicieron nada al respecto dejando que la unidad partiera manifestando que no están a su alcance solucionar el problema.

Tuvo que asistir personal policial y el SAME, la mujer sufrió una crisis de nervios a raíz de la negativa de la empresa de dejarla viajar.

La mujer hará una presentación en el INADI por esta situación.