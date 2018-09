Padres limpian la escuela por falta de ordenanzas

Padres de alumnos que asisten a la escuela N° 31 Bartolomé Mitre ubicada en la localidad de Pozo El Mistol, alertaron sobre la falta de personal destinado a la limpieza y mantenimiento de la institución y además contaron que deben realizar las tareas de higiene para que sus hijos convivan en un ambiente limpio.

“Tenemos dos ordenanzas pero con tareas pasivas. No hacen nada. Los padres estamos limpiando hace meses la escuela”, aseguró una de las madres.

Los padres explicaron que el problema fue planteado a la municipalidad de Valle Viejo en varias oportunidades, solicitando por la presencia de la supervisora, pero que no recibieron respuesta, por lo que tuvieron que cortar calle Tristán Lobo, a la altura del establecimiento.

“Fuimos a la Municipalidad a pedir que manden gente que haga la limpieza. Hoy tuvimos que cortar la calle para que recién pueda venir la supervisora, cuando hace meses que venimos pidiendo por su presencia y nunca vino”, indicó.

Asimismo, la mujer comentó: “Tenemos una escuela con jornada extendida donde los alumnos comen acá, en una escuela toda sucia. A los baños no se pueden entrar. Es una vergüenza. Todos los años tenemos los mismos problemas. Esto no puede ser, no nos dan solución”.

Por estos momentos, la directora del establecimiento y la supervisora de la Municipalidad se encuentran reunidas buscando una solución al conflicto.