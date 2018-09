Estudiantes del IES José Cubas se manifestaron pidiendo seguridad

El robo de una moto y el intento de abuso sexual a una joven que concurre al IES José Cubas, en San Isidro, departamento Valle Viejo, encendió la alarma entre los estudiantes, quienes resolvieron el lunes no entrar a clases y manifestarse frente al edificio. La consigna era una educación segura. Más de cien jóvenes de distintas edades reclamaron a las autoridades policiales y municipales mayor seguridad. Se quejaron de la falta de policías en la zona, donde funciona el edificio el cual colinda con sitios baldíos y la ausencia de iluminación artificial, que transforma el lugar en una boca de lobos.

LA UNION pudo conocer que, alrededor de las 19,00 horas del lunes, un grupo de alumnos que cursan sus carreras terciarias en el edificio del IES José Cubas, sito en frente a la plaza de San Isidro Labrador, salieron a la calle y con aplausos y carteles pedían seguridad.

Una de las que encabezaba la protesta es una joven, a quien el último viernes, personas desconocidas le sustrajeron su moto, la que había dejado estacionada en la parte posterior del edificio para concurrir a su horario de clases.

La medida fue apoyada por el personal docente y directivos de la institución, quienes en diálogo con la prensa se refirieron a que la medida fue iniciativa de los estudiantes y que ellos la apoyaban en virtud de que el lugar es una zona liberada y cada vez son más los estudiantes que sufren algún tipo de hecho delictivo.

“Casi no hay luz cuando salimos y muchos chicos tienen que cruzar un sitio baldío para ir a tomar el colectivo o para irse a su casa. Hace unos días atrás, allí, intentaron abusar de una compañera, y esto no puede seguir pasando. Necesitamos que nos escuchen y que nos den seguridad. Necesitamos que la Policía recorra el edificio y que la Municipalidad ponga luz. No puede ser que los delincuentes ingresen al edificio y nos roben las motos”, expresó, molesta, una de las jóvenes manifestante, haciendo alusión a lo ocurrido con una compañera, el viernes pasado. La protesta fue pacífica y se extendió por algunas horas, haciéndose presente en el lugar la Policía de la zona, quienes se comprometieron con los estudiantes a realizar mayor prevención. Ahora, resta que desde el Municipio les brinden más iluminación.