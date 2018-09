Subió el precio de pan, el kilo costará un 15% más caro

Desde ayer, el kilo de pan cuesta un 15% más caro. La suba del precio de referencia del pan francés y sus derivados fue confirmado por el Centro de Industriales Panaderos y Pasteleros de Catamarca (CIPPAC).

En algunas panaderías del centro, el kilogramo de pan va desde los 42 hasta los 48 pesos. En las zonas un poco más alejadas del casco céntrico, el precio varía entre 40 y 42 pesos.

“Es difícil mantener un producto de primera necesidad como es el pan, sin subir el precio por los costos que tenemos que afrontar a la hora de comprar los insumos. Esto es algo que no gusta hacer, pero lamentablemente no podemos sostener, si no se modifica el precio no podemos hacer frente a la crisis económica actual y, por lo tanto, tenemos que subir el precio”, manifestó Matías Juri.

El presidente de la institución que nuclea a los panaderos locales, Matías Juri, confirmó la noticia y aseguró que el incremento rondará en un 15 por ciento.

“Se tomó la decisión de aumentar el precio de referencia en un 15%. El aumento rige a partir de hoy (por ayer). Era algo que íbamos a tomar en el corto plazo, lo único que estábamos haciendo era intentar retrasar lo más posible, por la situación económica y la baja en las ventas”, dijo.

Y agregó: “Lamentablemente, en los últimos dos meses se incrementaron los costos de producción en un 25 por ciento”.