José Pekerman dejó de ser el entrenador de la selección de Colombia

José Pekerman anunció este martes que se retira de la dirección técnica de la selección de Colombia, a la que clasificó a los dos últimos mundiales, según informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Pekerman, que tenía todo el apoyo del pueblo colombiano, decidió no aceptar otra renovación de su contrato. Y aunque el DT considera que ya había hecho todo lo que podía dentro del seleccionado cafetero, también hubo motivos que no salieron a la luz y que desembocaron en su salida.

"No voy a decir por qué renuncié. Simplemente reitero lo que dije cuando llegué por primera vez: unión y apoyo a la selección de Colombia", aseguró, al mismo tiempo que mantuvo un cruce con algunos periodistas. "La cantidad de mentiras y barbaridades que se han dicho no se dicen en otras partes", disparó el entrenador de 69 años. "Como dijo el presidente (de la FCF), no hubo motivos ni diferencias económicas", agregó.

"En cada gol que hacíamos, en cada triunfo, yo decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos y eso lo he sentido permanentemente", dijo el DT, que en las próximas horas será contactado por la AFA.

Sin un entrenador fijo, Pekerman volvió a ganar terreno entre los candidatos para ocupar el banco de la Selección argentina. Son varios los directivos que consideran que José merece otra oportunidad en el país. Por el momento, el DT insiste con que no tiene otras propuestas firmes. En breve lo van a llamar.