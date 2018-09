Federer cayó ante el número 55 del mundo en el US Open

El australiano John Millman, número 55 del mundo, dio la gran sorpresa en la pista central Arthur Ashe al ganar en cuatro sets 3-6, 7-5, 7-6 (7) y 7-6 (3) al suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie, y lograr por primera vez el pase a los cuartos de final del US Open.

El rival de Millman, de 29 años, será el serbio Novak Djokovic, sexto cabeza de serie, que venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al portugués Joao Souza, y logró por undécima vez el pase a los cuartos de final.

Federer, que no quedaba eliminado antes de los cuartos del US Open desde 2013, realizó un partido horrible: 10 dobles faltas, 49% de primeros saques, 77 errores no forzados, 11 pelotas de break concedidas, 25% puntos ganados al resto con el primer servicio de Millamn y sólo 38% con el segundo saque del australiano.

Parecía que sería otra noche tranquila para Federer, cuando quebró en cero en el segundo juego del partido y se adelantó 3-0 en un puñado de minutos. Sin embargo, pronto empezó a fallar y a jugar apurado, lo que permitió que Millman comenzara a meterse en partido.

Federer, afectado por una noche de altísima humedad con un 90%, comenzó a mostrarse vulnerable en el segundo juego del segundo set donde salvó 7 pelotas de break. El suizo parecía querer terminar la noche rápido. Aceleraba los puntos, buscaba acortarlos y fallaba más de lo normal. Así dejó pasar la posibilidad de cerrar el segundo parcial con su servicio y con dos puntos para set. Y, con dos quiebres consecutivos a pesar de tener un 40-15 a su favor, Millman igualó el partido.

El tercer set mantuvo la tónica, con cada uno sosteniendo su servicio, aunque con el australiano luciendo más seguro y con Federer bastante fuera de sí: atacaba sin mucho criterio, jugaba con apuro y acumulaba errores no forzados. Así llegaron al tie break, donde el campeón de 20 Grand Slam no pudo aprovechar un set point y al australiano se adelantó en el marcador.

Ni siquiera la ventaja de un quiebre rápido en el inicio del cuarto parcial le valió a Federer para recuperar serenidad. Entre el apuro y los errores, el segundo preclasificado cedió su saque casi de inmediato para quedar de nuevo en una situación límite. Así llegaron a un nuevo tie break, en el que el australiano ni siquiera tuvo tiempo para pensar: los fallos de Federer lo dejaron con cinco match points. Y en una noche tan aciaga, el desenlace fue inevitable, cuando el revés del ex número uno viajó largo para generar su error no forzado 77 y decretar así su prematura eliminación en el US Open.