Resultados positivos para catamarqueños en el Torneo Nacional de Bádmiton

Con total éxito se realizó el Torneo Nacional de Bádmiton que tuvo el acompañamiento de la Secretaría de Deportes que dirige el Dr. Maximiliano Brumec. La importante competencia en nuestra provincia incluyó una clínica para jugadores y otra de arbitraje dictada por el Head Coach, Pablo Piedrabuena, enviado desde la Secretaría de Deportes de la Nación.

Las actividades comenzaron en el estadio auxiliar del Polideportivo “Fray M. Esquiú”, con la clínica brindada por el DT Nacional, quien indicó: “Es la primera vez que vengo y estoy contento de poder estar en esta provincia, donde hemos brindado una clínica reafirmando los conceptos básicos de este deporte, más que nada para los chicos que están empezando a jugar y luego, para los que están en un nivel más avanzado, donde pudimos trabajar en la cancha sobre golpes complejos”. Piedrabuena explicó que el nivel de Catamarca es similar al de todas las provincias que están comenzando. “No dista mucho de lo que es a nivel país, ya que esta disciplina tiene pocos años y Catamarca tiene que seguir creciendo en cantidad de jugadores y profesores, pero va por el camino correcto, y este torneo es un referente para los chicos ya que muestra una alternativa diferente. De todos modos, hay que seguir trabajando para que se genere una buena liga local y eso va a ayudar al bádminton a nivel país”, explicó.

A su vez, destacó el avance de la especialidad al ser incluida en los Juegos Nacionales Evita. “La participación ayuda a que se genere el acompañamiento de autoridades y exista un apoyo importante para los chicos que representan a Catamarca”, sostuvo Piedrabuena. También, dejó en claro que el acompañamiento a nivel provincial, en este caso de la Secretaría de Deportes que conduce Brumec, es fundamental para el desarrollo de la disciplina, “es importantísimo el apoyo provincial para que siga creciendo y teniendo a los chicos con la cabeza puesta en los entrenamientos y posteriores juegos”, concluyó.

En lo deportivo, se generó un marco excelente de participantes y padres que acompañaron durante el sábado y domingo a los chicos de nuestra provincia, que llegaron a las finales en varias categorías tanto en singles como en dobles, demostrando el momento que pasa la disciplina. Del torneo participaron jugadores de San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza y Catamarca con 140 inscriptos en categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y en Mayores, entre singles y dobles tanto masculinos como femeninos.

Resultados

catamarqueños

Single Femenino / Sub 12: Marcia Balmaceda: 2° puesto.

Doble Masculino / Sub 12: Yoma - Sanz: 3° puesto.

Doble Femenino / Sub 12: Balmaceda - Ecobal: 2° puesto

Single Masculino / Sub 16: Federico Fuenzalida: 2° puesto.

Doble Masculino / Sub 16:Paez - Fuenzalida: 2° puesto.

Single Femenino / Primera: Guadalupe Pérez: 1° puesto.

Dobles Femenino / Primera: Hussein - Velázquez: 2° puesto

Primera Masculino / Primera : 1) Federico Fuenzalida; 2) Juan Pablo Páez; 3) Emiliano Seco.

Dobles Masculino / Primera: Fuenzalida - Piedrabuena: 1° puesto.