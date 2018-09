Pese a la intervención del Banco Central, la escalada del dólar no para: cerró a $39,04

En una rueda de bajo volumen, el Banco Central subastó u$s 100 millones y frenó la escalada del dólar que de todas maneras subió 1,04 pesos en bancos y agencias del microcentro porteño, según el promedio que calcula ámbito.com y cerró a 39,04 pesos. La divisa estadounidense abrió la semana en alza (2,7% arriba), suba que se registró tras el discurso del presidente Mauricio Macri, quien anunció un nuevo paquete de medidas para ajustar el déficit fiscal. Luego de la alocución del mandatario, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que "no se puede hacer una estimación sobre el precio del dólar" porque el país tiene un esquema monetario de libre flotación cambiaria pero indicó que "el nivel actual exagera los fundamentos de la economía argentina". El Gobierno anunció la implementación de un nuevo impuesto a las exportaciones y recortará gastos para reducir su déficit fiscal, mientras negocia financiamiento con el FMI en medio de la crisis cambiaria que minó la confianza en la economía doméstica. Con estas medidas, el Gobierno aspira a eliminar el déficit primario fiscal para 2019 y mitigar así la alta inflación y la recesión, pero el mercado cambiario respondió negativamente a los anuncios con una suba del dólar frente al peso. "En el año 2019 (...) vamos a confluir ya al equilibrio fiscal antes del pago de intereses, eso implica que vamos a ahorrar 6.000 millones de dólares más, que no necesitamos financiar en los mercados", dijo Dujovne.