Messi quedó fuera del podio de The Best de la FIFA

Lionel Messi no fue elegido para competir por el premio al mejor jugador que entrega la FIFA y mirará desde afuera como pelean por el galardón Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.

Lo mismo había ocurrido con la distinción de la UEFA al mejor jugador, cuando tampoco quedó entre los tres primeros, que terminaron siendo los mismos que ahora buscarán triunfar en la ceremonia de la Federación Internacional.

Es la primera vez desde que se llama "The Best" que no aparece entre los nominados y contando la etapa en la que se lo denominaba "Balón de Oro" no aparece entre los finalistas tras 11 años.

El ganador se conocerá el próximo 24 de septiembre en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en el teatro Royal London Festival Hall de Londres. ¿Repetirá Modric como sucedió con la UEFA?