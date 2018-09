Corpacci: “Es bueno que admitan que no estamos en el país maravilloso que nos prometieron”

Tras el acto por el lanzamiento de la "Tarjeta Familia", que se llevó a cabo en salón de acuerdos "Fray Mamerto Esquiú" de Casa de Gobierno, la gobernadora Lucía Corpacci habló sobre las medidas de ajuste anunciadas esta mañana por el presidente Mauricio Macri.

“Esperaba una medida concreta que no lo dijo. Lo valioso es reconocer que hay dificultades. Que no estamos en el país maravilloso que nos habían prometido”, expresó la mandataria.

Al ser consultada sobre la vuelta de las retenciones a todos los sectores exportadores, señaló: “Vengo de un gobierno donde las retenciones estaban puestas y que la oposición que actualmente es la que la gobierna siempre las criticó”.

“Creo que no se puede ajustar más sobre los más débiles, lo tienen que hacer sobre los que tienen más posibilidades”, subrayó. Y agregó: “No sé si todo se mejora solamente con reducir el déficit, creo que hay una serie de medidas más que hay que tomar”.

Con respecto a la quita del subsidio del gasoil y al inminente aumento del boleto del transporte público, Corpacci sostuvo que no se eliminará el boleto estudiantil. “Vamos hacer todo lo posible para que la gente esté mejor. Pero la quita del subsidio de transporte nos va a dificultar. Por eso seguimos sosteniendo el boleto estudiantil, para que al menos los chicos no dejen de ir a la escuela porque no tienen para pagar el transporte”. Advirtiendo que la situación va a ser difícil para todos y que la provincia va a tener que seguir “haciendo números" como lo se lo viene "haciendo todos los días”.

Asimismo, la Gobernadora remarcó que “algo que me preocupa muchísimo es el tema de los medicamentos. Es cierto que con la crisis del dólar, todos los medicamentos que son importados tienen un freno y no lo estamos consiguiendo. Algunas prótesis o elementos de cirugía tampoco lo estamos consiguiendo. Espero que esto sea una coyuntura y salgamos lo antes posible”.

“Tenemos que pensar que va a pasar con las vacunas en nuestra provincia, si vamos a afrontar ese gasto”, indicó.

Para finalizar, Corpacci se refirió al crédito que salió a buscar la provincia. “Es verdad que estamos buscando un crédito, pero lo estamos reanalizando porque tiene una taza del 60%. Si yo fuera irresponsable lo tomo, pero tengo que cuidar a la provincia para este gobierno y para los que vienen. No puedo endeudarla para que otro se haga cargo”.